Коронавірус. В Україні виявили 27 тисяч нових хворих на добу

У країні триває чергова хвиля коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 5 лютого в Україні зафіксували 27 851 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Серед хворих: дітей – 2597, медпрацівників – 431.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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Також минулої доби:

госпіталізовано – 4219 осіб;

летальних наслідків – 109;

одужало – 6089 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4 284 059 осіб;

одужало – 3 676 068 осіб;

летальних наслідків – 101 277;

проведено ПЛР-тестування – 18 563 140.

Дані за добу / Фото: Минздрав

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Вакцинація в Україні

За добу 34 305 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 особи, другу дозу – 14 188 осіб, додаткову дозу отримали 206 осіб, бустерну дозу – 9729 осіб.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 особу, з них отримали першу дозу – 15 452 739 осіб, отримали дві дози – 14 772 538 осіб, отримали додаткову дозу – 20 246 осіб, бустерну дозу – 454 459 осіб. Загалом проведено 30 699 982 щеплення.

Чому в Україні все більше COVID-хворих

У Київській міській клінічній лікарні №1 за останні два тижні стало значно більше пацієнтів. Медики стверджують, що, окрім нового штаму омікрон, на стрибок захворюваності вплинули новорічні свята.

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"Проходить деякий час, і люди бачать, що все нормально, і перестають захищати себе. "Не носитимемо маски, не використовуватимемо антисептики, не дотримуватимемося дистанції, збиратимемося на свята, де по 30-40 осіб", – чомусь саме так усі думають", – пояснив директор лікарні №1 Олександр Іванько.

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