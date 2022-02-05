Коронавірус. В Україні виявили понад 42 тисячі нових хворих за добу

У країні продовжується чергова хвиля коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 4 лютого в Україні зафіксували 42 533 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 4268, медпрацівників – 920.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3918 осіб;
- летальних наслідків – 185;
- одужало – 9 628 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 4256208 осіб;
- одужало – 3 669 979 осіб;
- летальних наслідків – 101 168;
- проведено ПЛР-тестування – 18496292.
Вакцинація в Україні
За добу 76 350 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 22 352 особи, другу дозу – 29 708 осіб, додаткову дозу отримали 617 осіб, бустерну дозу – 23 673 особи.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 15442559 осіб, з них отримали першу дозу – 15442557 осіб, отримали дві дози – 14758350 осіб, отримали додаткову дозу – 20040 осіб, бустерну дозу – 444730 осіб. Загалом проведено 30 665 677 щеплень.
Чому в Україні все більше COVID-хворих
У Київській міській клінічній лікарні №1 за останні два тижні стало значно більше пацієнтів. Медики стверджують, що, окрім нового штаму омікрон, на стрибок захворюваності вплинули новорічні свята.
"Проходить деякий час, і люди бачать, що все нормально, і перестають захищати себе." саме так усі думають", – пояснив директор лікарні №1 Олександр Іванько.
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