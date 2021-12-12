Коронавірус в Україні. За останню добу виявили понад 5 тисяч нових випадків

Новий штам "Омікрон" може з'явитися у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу, 11 грудня, в Україні зафіксовано 5275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 526, а медпрацівників – 53.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2566 осіб;

летальних наслідків – 238;

одужало – 11 626 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 559 092 особи;

одужало – 3 195 913 особи;

летальних наслідків – 91 027.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 461;

Вінницька область – 206;

Волинська область – 314;

Дніпропетровська область – 376;

Донецька область – 214;

Житомирська область – 248;

Закарпатська область – 146;

Запорізька область – 210;

Івано-Франківська область – 231;

Київська область – 259;

Кіровоградська область – 155;

Луганська область – 15;

Львівська область – 275;

Миколаївська область – 239;

Одеська область – 311;

Полтавська область – 296;

Рівненська область – 101;

Сумська область – 158;

Тернопільська область – 179;

Харківська область – 174;

Херсонська область – 49;

Хмельницька область – 240;

Черкаська область – 178;

Чернівецька область – 103;

Чернігівська область – 137.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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