Коронавірус в Україні. За минулу добу підтвердили ще понад 20 тисяч нових випадків

В Україні зафіксували ще понад 20 тисяч нових хворих коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні
Протягом минулої доби, 17 листопада, в Україні зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 1 478 дітей та 377 медпрацівників.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 907 осіб;
- летальних випадків – 752;
- одужало – 19 633 осіб.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 1483 випадків;
- Вінницька область – 929 випадки;
- Волинська область – 685 випадок;
- Дніпропетровська область – 1892 випадків;
- Донецька область – 1203 випадки;
- Житомирська область – 816 випадків;
- Закарпатська область – 462 випадки;
- Запорізька область – 1240 випадків;
- Івано-Франківська область – 819 випадки;
- Київська область – 976 випадків;
- Кіровоградська область – 214 випадків;
- Луганська область – 330 випадків;
- Львівська область – 1021 випадок;
- Миколаївська область – 900 випадків;
- Одеська область – 1055 випадки;
- Полтавська область – 1100 випадків;
- Рівненська область – 656 випадків;
- Сумська область – 549 випадків;
- Тернопільська область – 467 випадків;
- Харківська область – 759 випадків;
- Херсонська область – 370 випадків;
- Хмельницька область – 941 випадок;
- Черкаська область – 729 випадок;
- Чернівецька область – 258 випадків;
- Чернігівська область – 737 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали:
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