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Коронавірус в Україні. За минулу добу підтвердили ще понад 20 тисяч нових випадків

Інна Собора
18 листопада, 08:13
"Лідером" із захворюваності залишається Дніпропетровська область – там майже 1 900 нових хворих

В Україні зафіксували ще понад 20 тисяч нових хворих коронавірусом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 17 листопада, в Україні зафіксовано 20 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед хворих – 1 478 дітей та 377 медпрацівників.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 907 осіб;
  • летальних випадків – 752;
  • одужало – 19 633 осіб.

Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1483 випадків;
  • Вінницька область – 929 випадки;
  • Волинська область – 685 випадок;
  • Дніпропетровська область – 1892 випадків;
  • Донецька область – 1203 випадки;
  • Житомирська область – 816 випадків;
  • Закарпатська область – 462 випадки;
  • Запорізька область – 1240 випадків;
  • Івано-Франківська область – 819 випадки;
  • Київська область – 976 випадків;
  • Кіровоградська область – 214 випадків;
  • Луганська область – 330 випадків;
  • Львівська область – 1021 випадок;
  • Миколаївська область – 900 випадків;
  • Одеська область – 1055 випадки;
  • Полтавська область – 1100 випадків;
  • Рівненська область – 656 випадків;
  • Сумська область – 549 випадків;
  • Тернопільська область – 467 випадків;
  • Харківська область – 759 випадків;
  • Херсонська область – 370 випадків;
  • Хмельницька область – 941 випадок;
  • Черкаська область – 729 випадок;
  • Чернівецька область – 258 випадків;
  • Чернігівська область – 737 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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