Коронавірус в Україні. За добу хворобу виявили у ще понад 9 тисяч людей

Кількість хворих на коронавірус продовжує зростати / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 15 грудня, в Україні зафіксовано 9590 нових підтверджених випадків COVID-19, що на тисячу більше, ніж попередньої доби.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Серед нових хворих 864 дитини та 115 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2089 людей;

летальних випадків – 355;

одужало – 25 499 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1478;

Вінницька область – 305;

Волинська область – 419;

Дніпропетровська область – 386;

Донецька область – 473;

Житомирська область – 325;

Закарпатська область – 427;

Запорізька область – 529;

Івано-Франківська область – 318;

Київська область – 397;

Кіровоградська область – 156;

Луганська область – 83;

Львівська область – 485;

Миколаївська область – 297;

Одеська область – 400;

Полтавська область – 642;

Рівненська область – 270;

Сумська область – 231;

Тернопільська область – 268;

Харківська область – 314;

Херсонська область – 143;

Хмельницька область – 398;

Черкаська область – 392;

Чернівецька область – 122;

Чернігівська область – 332.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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