Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 12 тис. нових COVID-випадків

В Україні досі обмеження через поширення коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"
За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1058, а медпрацівників – 231.
Про це повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 2055 осіб;
- летальних наслідків – 720;
- одужали – 23 107 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3353136 осіб;
- одужали – 2 796 597 осіб;
- летальних наслідків – 82 318.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1631 випадок;
Вінницька область – 406 випадків;
Волинська область – 571 випадок;
Дніпропетровська область – 1310 випадків;
Донецька область – 929 випадків;
Житомирська область – 107 випадків;
Закарпатська область – 390 випадків;
Запорізька область – 847 випадків;
Івано-Франківська область – 134 випадки;
Київська область – 830 випадків;
Кіровоградська область – 121 випадок;
Луганська область – 233 випадки;
Львівська область – 540 випадків;
Миколаївська область – 481 випадок;
Одеська область – 439 випадків;
Полтавська область – 1141 випадок;
Рівненська область – 516 випадків;
Сумська область – 255 випадків;
Тернопільська область – 99 випадків;
Харківська область – 407 випадків;
Херсонська область – 94 випадки;
Хмельницька область – 263 випадки;
Черкаська область – 585 випадків;
Чернівецька область – 171 випадок;
Чернігівська область – 229 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали:
- На Закарпатті придумали схему, як вакцинувати українців, які купили підроблені сертифікати або мають справжні, але щеплення не робили.
- В Україні противники вакцинації в Мережі поширюють чутки про те, нібито щеплення проти коронавірусу увійде до ДНК матері та її дитини. Проте медики пояснюють, що правди у цьому немає.