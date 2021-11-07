Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 17 тис. заражених

В Україні виявили нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 6 листопада в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1119, медпрацівників – 195).
Про це пише пресслужба МОЗ.
Минулої доби госпіталізували 5652 особи, крім цього, зафіксували 449 летальних випадків. Одужали 8520 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 075 433 особи, а летальних випадків – 72 084.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) і Львівській (1465) областях.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 625 випадків;
- Вінницька область – 569 випадків;
- Волинська область – 340 випадків;
- Дніпропетровська область – 1527 випадків;
- Донецька область – 757 випадків;
- Житомирська область – 682 випадки;
- Закарпатська область – 270 випадків;
- Запорізька область – 667 випадків;
- Івано-Франківська область – 887 випадків;
- Київська область – 542 випадки;
- Кіровоградська область – 144 випадки;
- Луганська область – 174 випадки;
- Львівська область – 1095 випадків;
- Миколаївська область – 816 випадків;
- Одеська область – 1664 випадки;
- Полтавська область – 633 випадки;
- Рівненська область – 349 випадків;
- Сумська область – 817 випадків;
- Тернопільська область – 403 випадки;
- Харківська область – 1362 випадки;
- Херсонська область – 448 випадків;
- Хмельницька область – 1114 випадків;
- Черкаська область – 271 випадок;
- Чернівецька область – 407 випадків;
- Чернігівська область – 856 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.