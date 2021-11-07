Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 17 тис. заражених

В Україні виявили нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 6 листопада в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1119, медпрацівників – 195).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 5652 особи, крім цього, зафіксували 449 летальних випадків. Одужали 8520 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 075 433 особи, а летальних випадків – 72 084.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) і Львівській (1465) областях.

Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 625 випадків;

Вінницька область – 569 випадків;

Волинська область – 340 випадків;

Дніпропетровська область – 1527 випадків;

Донецька область – 757 випадків;

Житомирська область – 682 випадки;

Закарпатська область – 270 випадків;

Запорізька область – 667 випадків;

Івано-Франківська область – 887 випадків;

Київська область – 542 випадки;

Кіровоградська область – 144 випадки;

Луганська область – 174 випадки;

Львівська область – 1095 випадків;

Миколаївська область – 816 випадків;

Одеська область – 1664 випадки;

Полтавська область – 633 випадки;

Рівненська область – 349 випадків;

Сумська область – 817 випадків;

Тернопільська область – 403 випадки;

Харківська область – 1362 випадки;

Херсонська область – 448 випадків;

Хмельницька область – 1114 випадків;

Черкаська область – 271 випадок;

Чернівецька область – 407 випадків;

Чернігівська область – 856 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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