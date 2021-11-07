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Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 17 тис. заражених

Юлія Гаврилюк
7 листопада, 08:21
Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що найближчі три тижні будуть критичними, після чого COVID-хвиля піде на спад

В Україні виявили нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 6 листопада в Україні зафіксовано 17 419 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1119, медпрацівників – 195).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 5652 особи, крім цього, зафіксували 449 летальних випадків. Одужали 8520 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 075 433 особи, а летальних випадків – 72 084.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1664), Дніпропетровській (1527), Харківській (1362), Хмельницькій (1114) і Львівській (1465) областях.

Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 625 випадків;
  • Вінницька область – 569 випадків;
  • Волинська область – 340 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1527 випадків;
  • Донецька область – 757 випадків;
  • Житомирська область – 682 випадки;
  • Закарпатська область – 270 випадків;
  • Запорізька область – 667 випадків;
  • Івано-Франківська область – 887 випадків;
  • Київська область – 542 випадки;
  • Кіровоградська область – 144 випадки;
  • Луганська область – 174 випадки;
  • Львівська область – 1095 випадків;
  • Миколаївська область – 816 випадків;
  • Одеська область – 1664 випадки;
  • Полтавська область – 633 випадки;
  • Рівненська область – 349 випадків;
  • Сумська область – 817 випадків;
  • Тернопільська область – 403 випадки;
  • Харківська область – 1362 випадки;
  • Херсонська область – 448 випадків;
  • Хмельницька область – 1114 випадків;
  • Черкаська область – 271 випадок;
  • Чернівецька область – 407 випадків;
  • Чернігівська область – 856 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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