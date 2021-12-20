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Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 2 тис. нових випадків

Юлія Гаврилюк
20 грудня, 08:14
За весь час пандемії в країні захворіло – 3 610 687 осіб, а одужало – 3 338 555 людей

В Україні зменшилася захворюваність на коронавірус / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 19 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 2536 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 250, медпрацівників – 26).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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За минулу добу госпіталізували 1241 людину, а летальних випадків – 157. Крім цього, 6 690 людей одужали.

За весь час пандемії в Україні померло 93 262 людини. Всього проведено 16 503 941 ПЛР-тестування.

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Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 497;
  • Вінницька область – 69;
  • Волинська область – 170;
  • Дніпропетровська область – 50;
  • Донецька область – 121;
  • Житомирська область – 123;
  • Закарпатська область – 65;
  • Запорізька область – 110;
  • Івано-Франківська область – 101;
  • Київська область – 121;
  • Кіровоградська область – 74;
  • Луганська область – 6;
  • Львівська область – 124;
  • Миколаївська область – 89;
  • Одеська область – 63;
  • Полтавська область – 56;
  • Рівненська область – 51;
  • Сумська область – 47;
  • Тернопільська область – 98;
  • Харківська область – 133;
  • Херсонська область – 0;
  • Хмельницька область – 77;
  • Черкаська область – 132;
  • Чернівецька область – 78;
  • Чернігівська область – 81.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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