Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 2 тис. нових випадків

В Україні зменшилася захворюваність на коронавірус / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 19 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 2536 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 250, медпрацівників – 26).
Про це пише пресслужба МОЗ.
За минулу добу госпіталізували 1241 людину, а летальних випадків – 157. Крім цього, 6 690 людей одужали.
За весь час пандемії в Україні померло 93 262 людини. Всього проведено 16 503 941 ПЛР-тестування.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 497;
- Вінницька область – 69;
- Волинська область – 170;
- Дніпропетровська область – 50;
- Донецька область – 121;
- Житомирська область – 123;
- Закарпатська область – 65;
- Запорізька область – 110;
- Івано-Франківська область – 101;
- Київська область – 121;
- Кіровоградська область – 74;
- Луганська область – 6;
- Львівська область – 124;
- Миколаївська область – 89;
- Одеська область – 63;
- Полтавська область – 56;
- Рівненська область – 51;
- Сумська область – 47;
- Тернопільська область – 98;
- Харківська область – 133;
- Херсонська область – 0;
- Хмельницька область – 77;
- Черкаська область – 132;
- Чернівецька область – 78;
- Чернігівська область – 81.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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