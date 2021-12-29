Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 5 тис. нових випадків, 307 летальних

В Україні продовжують виявляти нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

28 грудня в Україні зафіксували 5 454 нових підтверджених випадків COVID-19. З них дітей – 353, медпрацівників – 98.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ у Facebook.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1153 особи;

летальних наслідків – 307;

одужало – 12 352 особи.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 654 690 чоловік;

поправилося – 3 449 880 чоловік;

летальних наслідків – 95412;

проведено ПЛР-тестування – 16724734.

Усього летальних випадків в Україні 95 тис. 412 / Фото: Минздрав

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Вакцинація

131 129 чоловік було вакциновано від COVID-19. Першу дозу отримали 34 463 особи, другу дозу – 94 974 особи, додаткову дозу отримали 402 особи, бустерну дозу – 1 290 чоловік.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 639 498 чоловік , з них отримали першу дозу – 14 639 496 чоловік, отримали дві дози – 13 542 266 чоловік, отримали додаткову дозу – 2 610 чоловік, бустерну дозу – 2 280 чоловік. Загалом проведено 28 186 652 щеплення.

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