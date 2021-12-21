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Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 6 тис. нових випадків

Ольга Кравченко
21 грудня, 08:29
За весь час пандемії в Україні померли 93 608 осіб

В Україні знову збільшилася захворюваність на COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 21 грудня в Україні зафіксовано 6029 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 390, медпрацівників – 180). Це на 3493 випадки більше, ніж добою раніше.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 1061 особу, а летальних випадків – 346. Крім цього, 18 850 осіб одужали.

За весь час пандемії в Україні померли 93 608 осіб. Усього проведено 16 532 593 ПЛР-тестування.

Дані за добу / Фото: Минздрав

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Кількість заражених у регіонах за добу:

  • м. Київ – 1496;
  • Вінницька область – 147;
  • Волинська область – 279;
  • Дніпропетровська область – 118;
  • Донецька область – 413;
  • Житомирська область – 39;
  • Закарпатська область – 282;
  • Запорізька область – 344;
  • Івано-Франківська область – 80;
  • Київська область – 275;
  • Кіровоградська область – 52;
  • Луганська область – 108;
  • Львівська область – 197;
  • Миколаївська область – 165;
  • Одеська область – 142;
  • Полтавська область – 602;
  • Рівненська область – 183;
  • Сумська область – 122;
  • Тернопільська область – 84;
  • Харківська область – 155;
  • Херсонська область – 32;
  • Хмельницька область – 236;
  • Черкаська область – 266;
  • Чернівецька область – 101;
  • Чернігівська область – 111.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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