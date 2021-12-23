Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 7 тис. нових випадків

В Україні знову збільшилася захворюваність на COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

7312 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 630 391 людина;

одужали – 3 393 420 людей;

летальних випадків – 94184;

проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.

Одужали в Україні понад 3 млн людина / Фото: Минздрав

Кількість захворювань у регіонах на добу:

м. Київ – 1211;

Вінницька область – 201;

Волинська область – 221;

Дніпропетровська область – 231;

Донецька область – 531;

Житомирська область – 243;

Закарпатська область – 279;

Запорізька область – 303;

Івано-Франківська область – 298;

Київська область – 355;

Кіровоградська область – 73;

Луганська область – 59;

Львівська область – 417;

Миколаївська область – 198;

Одеська область – 174;

Полтавська область – 495;

Рівненська область – 208;

Сумська область – 228;

Тернопільська область – 246;

Харківська область – 259;

Херсонська область – 77;

Хмельницька область – 387;

Черкаська область – 223;

Чернівецька область – 117;

Чернігівська область – 278.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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