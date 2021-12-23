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Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 7 тис. нових випадків

Ольга Кравченко
23 грудня, 08:21
За весь час пандемії в Україні померло 94 184 особи

В Україні знову збільшилася захворюваність на COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

7312 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 грудня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 3 630 391 людина;
  • одужали – 3 393 420 людей;
  • летальних випадків – 94184;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 598 851.

Одужали в Україні понад 3 млн людина / Фото: Минздрав

Кількість захворювань у регіонах на добу:

  • м. Київ – 1211;
  • Вінницька область – 201;
  • Волинська область – 221;
  • Дніпропетровська область – 231;
  • Донецька область – 531;
  • Житомирська область – 243;
  • Закарпатська область – 279;
  • Запорізька область – 303;
  • Івано-Франківська область – 298;
  • Київська область – 355;
  • Кіровоградська область – 73;
  • Луганська область – 59;
  • Львівська область – 417;
  • Миколаївська область – 198;
  • Одеська область – 174;
  • Полтавська область – 495;
  • Рівненська область – 208;
  • Сумська область – 228;
  • Тернопільська область – 246;
  • Харківська область – 259;
  • Херсонська область – 77;
  • Хмельницька область – 387;
  • Черкаська область – 223;
  • Чернівецька область – 117;
  • Чернігівська область – 278.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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