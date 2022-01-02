Коронавірус в Україні. За добу виявили майже 2 тис. хворих

В Україні трішки покращилась ситуація з коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 1 січня в Україні зафіксовано 1863 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (захворіло дітей – 108, медпрацівників – 12).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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За минулу добу нікого не госпіталізували, зафіксували 98 летальних випадків. За добу одужало 2259 людей.

За весь час пандемії в Україні одужало 3 477 188 осіб. Всього проведено 16 816 266 ПЛР-тестувань.

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Скільки людей вакциновано

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4063 людини, бустерну дозу – 5452 людини.

Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Пункти вакцинації зачинені

1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні – зачинені. В інші дні – працюватимуть за звичайним розкладом.

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Дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут vaccination.covid19.gov.ua/list або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

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