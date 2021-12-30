Коронавірус в Україні. За добу виявили майже 6 тис. нових випадків, 278 летальних

У країні продовжують виявляти нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 29 грудня в Україні зафіксовано 5930 нових випадків COVID-19. Захворіло дітей – 373, медпрацівників – 137.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1747 людей;
- летальних наслідків – 278;
- одужало – 10 369 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 660 620 людей;
- одужало – 3 460 249 людей;
- летальних наслідків – 95 690;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 757 339.
Вакцинація
За добу 117 042 особи вакцинували від COVID-19. Першу дозу отримали 31 671 людина, другу дозу – 83 287 людей, додаткову дозу отримали 692 особи, бустерну дозу – 1392 особи.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 14 671 169 людей, з них отримали першу дозу – 14 671 167 осіб, отримали дві дози – 13 625 553 особи, отримали додаткову дозу – 3302 особи, бустерну дозу – 3672 особи. Загалом проведено 28 303 694 щеплення.
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