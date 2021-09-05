Коронавірус в Україні. За добу майже 1400 нових випадків

В Україні збільшилася кількість пацієнтів з коронавірусів. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу виявили 1379 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 1235 випадків менше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

Всього інфекцію підтвердили у 2 297 534 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 17 жителів України (всього – 53 983). Вилікувати вдалося 2 212 720 інфікованих (407 – за останню добу).

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Інфографіка МОЗ. Фото: прес-служба МОЗ / Facebook

Як в Україні борються з новим штамом

Після того як в країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.

У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій (до п'яти тисяч на добу);

У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій (до п'яти тисяч на добу); МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", протягом найближчого місяця;

Змінено правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що вчені назвали групу препаратів, які допоможуть людям з важким перебігом COVID-19. Найкраще вони діють у пацієнтів з супутніми хронічними захворюваннями.

Також нагадаємо, Україна отримає від США інноваційні ліки проти COVID-19.