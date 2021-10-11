Коронавірус в Україні. За добу підтвердили майже 9 тисяч випадків

У країні зростає кількість летальних випадків від COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні за останню добу виявили 8832 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 2512 менше, ніж добою раніше.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 550 089 чоловік. За минулу добу від COVID-19 померли 207 жителів України (всього – 58 700). Вилікувати вдалося 2 292 480 інфікованих (2 053 – за останню добу).
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Карантин в Україні
Станом на 10 жовтня всі області знаходяться в жовтій зоні карантину, однак показники більшості регіонів вже відповідають помаранчевої зоні.
Які області можуть стати "помаранчевими":
- Волинська;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Луганська;
- Львівська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Чернівецька;
- Чернігівська.
Через зростання захворюваності у Львові місцева влада вирішила посилити карантин з 18 жовтня. Які правила введуть:
- всі школи перейдуть на "дистанційку";
- планові операції скасують;
- обмежать розважальні масові заходи.
А в Мелітополі і Запорізькій області в громадський транспорт пускатимуть тільки щеплених від коронавіруса пасажирів. Перевіряти сертифікати будуть поліцейські і працівники Держпродспоживслужби.