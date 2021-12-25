Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 5 тис. нових випадків зараження

В Україні зафіксували нові випадки зараження коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 24 грудня в Україні виявили 5276 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 378, медпрацівників – 90).
Про це пише пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізували 1689 осіб, а померли 268 осіб. Крім цього, одужали 15 639 осіб.
За весь час пандемії в Україні проведено 16 656 395 ПЛР-тестувань.
Вакцинація населення
117 222 особи вакциновані проти COVID-19 за добу. Першу дозу отримали 37 505 осіб, повністю імунізовані – 78 821 особа, додаткову дозу отримали 529 осіб, ревакцинальну дозу – 367 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 14 563 975 особам, з них отримали першу дозу – 14 563 973 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 особи, отримали додаткову дозу – 1811 осіб, ревакцинальну дозу – 367 осіб.
Загалом проведено 27 918 454 щеплення.
Раніше ми писали:
- Дедалі менше "червоних"! В Україні оновили зони карантину – список.
- Україна ввела третю дозу вакцини від COVID-19, але не для всіх.