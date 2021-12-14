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Коронавірус в Україні. За добу захворювання підтвердили ще у понад 7 тисяч осіб

Інна Собора
14 грудня, 08:12
Серед нових заражених майже 600 дітей

В Україні фіксують ріст захворювання на COVID-19. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 14 грудня, в Україні зафіксовано 7 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них дітей – 566, медпрацівників – 134.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 1123 особи;
  • летальних випадків – 387;
  • одужали – 27 130 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1066;
  • Вінницька область – 100;
  • Волинська область – 365;
  • Дніпропетровська область – 299;
  • Донецька область – 541;
  • Житомирська область – 37;
  • Закарпатська область – 273;
  • Запорізька область – 405;
  • Івано-Франківська область – 164;
  • Київська область – 374;
  • Кіровоградська область – 153;
  • Луганська область – 144;
  • Львівська область – 169;
  • Миколаївська область – 309;
  • Одеська область – 404;
  • Полтавська область – 751;
  • Рівненська область – 246;
  • Сумська область – 144;
  • Тернопільська область – 85;
  • Харківська область – 177;
  • Херсонська область – 21;
  • Хмельницька область – 234;
  • Черкаська область – 602;
  • Чернівецька область – 90;
  • Чернігівська область – 130.

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