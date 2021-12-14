Коронавірус в Україні. За добу захворювання підтвердили ще у понад 7 тисяч осіб

В Україні фіксують ріст захворювання на COVID-19. / Фото: Колаж: Сьогодні
Протягом минулої доби, 14 грудня, в Україні зафіксовано 7 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них дітей – 566, медпрацівників – 134.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 1123 особи;
- летальних випадків – 387;
- одужали – 27 130 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1066;
- Вінницька область – 100;
- Волинська область – 365;
- Дніпропетровська область – 299;
- Донецька область – 541;
- Житомирська область – 37;
- Закарпатська область – 273;
- Запорізька область – 405;
- Івано-Франківська область – 164;
- Київська область – 374;
- Кіровоградська область – 153;
- Луганська область – 144;
- Львівська область – 169;
- Миколаївська область – 309;
- Одеська область – 404;
- Полтавська область – 751;
- Рівненська область – 246;
- Сумська область – 144;
- Тернопільська область – 85;
- Харківська область – 177;
- Херсонська область – 21;
- Хмельницька область – 234;
- Черкаська область – 602;
- Чернівецька область – 90;
- Чернігівська область – 130.
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