За добу в Україні зафіксували майже 9 тис. нових випадків коронавірусу

В Україні виявили нові випадки зараження коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 16 грудня в Україні зафіксовано 8899 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 779, медпрацівників – 98).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Також за минулу добу госпіталізували 2028 осіб, а летальних випадків – 328. Крім того, за добу одужали 21 650 людей.

Кількість заражених у регіонах за добу:

м. Київ – 1385;

Вінницька область – 334;

Волинська область – 412;

Дніпропетровська область – 355;

Донецька область – 564;

Житомирська область – 218;

Закарпатська область – 287;

Запорізька область – 559;

Івано-Франківська область – 193;

Київська область – 392;

Кіровоградська область – 130;

Луганська область – 93;

Львівська область – 401;

Миколаївська область – 332;

Одеська область – 556;

Полтавська область – 527;

Рівненська область – 264;

Сумська область – 239;

Тернопільська область – 198;

Харківська область – 294;

Херсонська область – 80;

Хмельницька область – 367;

Черкаська область – 318;

Чернівецька область – 151;

Чернігівська область – 250.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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