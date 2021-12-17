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За добу в Україні зафіксували майже 9 тис. нових випадків коронавірусу

Юлія Гаврилюк
17 грудня, 08:22
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 597 046 осіб, а одужало – 3 306 465 осіб

В Україні виявили нові випадки зараження коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 16 грудня в Україні зафіксовано 8899 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 779, медпрацівників – 98).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Також за минулу добу госпіталізували 2028 осіб, а летальних випадків – 328. Крім того, за добу одужали 21 650 людей.

Кількість заражених у регіонах за добу:

  • м. Київ – 1385;
  • Вінницька область – 334;
  • Волинська область – 412;
  • Дніпропетровська область – 355;
  • Донецька область – 564;
  • Житомирська область – 218;
  • Закарпатська область – 287;
  • Запорізька область – 559;
  • Івано-Франківська область – 193;
  • Київська область – 392;
  • Кіровоградська область – 130;
  • Луганська область – 93;
  • Львівська область – 401;
  • Миколаївська область – 332;
  • Одеська область – 556;
  • Полтавська область – 527;
  • Рівненська область – 264;
  • Сумська область – 239;
  • Тернопільська область – 198;
  • Харківська область – 294;
  • Херсонська область – 80;
  • Хмельницька область – 367;
  • Черкаська область – 318;
  • Чернівецька область – 151;
  • Чернігівська область – 250.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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