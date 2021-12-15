Коронавірус в Україні. За добу заразилися ще понад 8 тисяч осіб

В Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні
Протягом минулої доби, 14 грудня, в Україні зафіксовано 8 109 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 280 осіб;
- летальних випадків – 356;
- одужало – 26 307 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1247;
- Вінницька область – 353;
- Волинська область – 402;
- Дніпропетровська область – 267;
- Донецька область – 425;
- Житомирська область – 133;
- Закарпатська область – 315;
- Запорізька область – 456;
- Івано-Франківська область – 159;
- Київська область – 387;
- Кіровоградська область – 139;
- Луганська область – 154;
- Львівська область – 273;
- Миколаївська область – 328;
- Одеська область – 364;
- Полтавська область – 568;
- Рівненська область – 297;
- Сумська область – 191;
- Тернопільська область – 171;
- Харківська область – 346;
- Херсонська область – 155;
- Хмельницька область – 360;
- Черкаська область – 394;
- Чернівецька область – 104;
- Чернігівська область – 121.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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