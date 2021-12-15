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Коронавірус в Україні. За добу заразилися ще понад 8 тисяч осіб

Інна Собора
15 грудня, 08:12
Серед нових хворих виявили 707 дітей та 182 медичних працівники

В Україні продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 14 грудня, в Україні зафіксовано 8 109 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 280 осіб;
  • летальних випадків – 356;
  • одужало – 26 307 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1247;
  • Вінницька область – 353;
  • Волинська область – 402;
  • Дніпропетровська область – 267;
  • Донецька область – 425;
  • Житомирська область – 133;
  • Закарпатська область – 315;
  • Запорізька область – 456;
  • Івано-Франківська область – 159;
  • Київська область – 387;
  • Кіровоградська область – 139;
  • Луганська область – 154;
  • Львівська область – 273;
  • Миколаївська область – 328;
  • Одеська область – 364;
  • Полтавська область – 568;
  • Рівненська область – 297;
  • Сумська область – 191;
  • Тернопільська область – 171;
  • Харківська область – 346;
  • Херсонська область – 155;
  • Хмельницька область – 360;
  • Черкаська область – 394;
  • Чернівецька область – 104;
  • Чернігівська область – 121.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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