Коронавірус в Україні. Заразилися понад 16 тисяч чоловік, майже 500 померли

Кількість заражених за добу коронавірусом збільшилася / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 4313 людини більше, ніж вчора.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 578 394 чоловік. За минулу добу від COVID-19 померли 471 жителів України (всього – 59 523). Вилікувати вдалося 2 304 361 інфікованих (6 462 – за останню добу).

Статистика МОЗ / Фото: Минздрав

Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібні білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.

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Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта" -варіанті вже домінуючий. В Public Health England оцінили ризики "Дельти" в порівнянні з іншими штамами:

"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа" – варіант (британський);

ризик госпіталізації вище; Реклама

ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта" -варіанті може бути на 30-100% більше переданим, ніж варіант "Альфа".

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