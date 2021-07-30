Коротко і по суті. Як знайшовся і знову зник суддя Чаус

СБУ забрала суддю з Вінницької області у свій офіс у Києві, проте заявляє, що офіційно його немає у будівлі служби безпеки

У Києві НАБУ намагається перехопити суддю Чауса у СБУ / Фото: Сьогодні

Викрадений у Молдові суддя Микола Чаус несподівано знайшовся у Вінницькій області. Його затримали поліцейські, але на місце приїхали СБУ і перехопили Чауса. У Києві службу безпеки переслідували працівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) – у них Чаус стоїть у розшуку.

"Сьогодні" розповідають усі подробиці заплутаної історії.

Чауса знайшли в одних трусах

У поліцію зателефонував житель житель села Мазурівка у Вінницькій області і повідомив, що помітив Чауса. На місце виїхали правоохоронці.

ЗМІ опублікували фото судді і заявили, нібито його зробили в сільраді. Дружина Чауса впізнала його на цьому знімку. Також інтернет-видання посилалося на слова ніби то старости села Мазурівка Леоніда Вітковського про те, що суддя заявив про своє викрадення.

Це нібито фото Чауса в сільраді. Джерело: "Цензор.нет"

Однак "Сьогодні" додзвонилися до стравжнього старости села Валерія Груньківського. Він каже, що взагалі весь день знаходився далеко від села і навіть не бачив Чауса і опублікованого фото.

"Я нічого не знаю, я нині дуже далеко від населеного пункту. Ми копаємо колодязь. Я там не був, близько мене там не було", – каже Груньківській.

СБУ "відбила" Чауса у поліцейських

Станом на 15:30 суддя був затриманий поліцією, але на зв'язок із НАБУ правоохоронці не виходили. Вони нібито везли його в Київ на суд для арешту і передачі НАБУ.

Однак в підсумку суддю привезли в київське відділення СБУ – служба безпеки "відбила" Чауса.

"Після затримання в село прибула група співробітників СБУ Вінницької області, які буквально відбили Чауса у наряду Могилів-Подільського районного відділення поліції, і вивезли Чауса в невідомому напрямку", – повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Чому НАБУ ганяється за СБУ і Чаусом

Після прибуття до Києва на Чауса почали "полювати" детективи НАБУ, яке і веде справу судді-корупціонера. НАБУ оголосила Чауса в розшук.

Скріншот з сайту МВС про розшук судді

Після арешту обвинуваченого повинні були доставити в суд для винесення йому запобіжного заходу.

Антикорупціонери ідентифікували автомобілі, якими працівники СБУ перевозили Чауса, "проте на законні вимоги детективів зупинитися і передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували".

Детективи НАБУ їхали слідом за СБУ до їхнього офісу, але авто силовиків в'їхало на територію свого комплексу, після чого дорогу НАБУ заблокували силовики.

Водночас адвокат Чауса Ростислав Кравець заявив, що офіційно судді немає у будівлі СБУ. Про це йому сказали в службі безпеки, коли він вимагав зустрічі з клієнтом.

3 квітня в столиці Молдови сталося викрадення судді Миколи Чауса, який втік із України і оголошений в міжнародний розшук. У СБУ помітили викрадення Чауса і відкрили справу.

У травні Микола Чаус, який переховувався в Молдові, записав відеозвернення, у якому заявив, що нібито передав в Україну компромат на своїх викрадачів.