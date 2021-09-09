Костел Святого Миколая передадуть Римо-католицькій громаді – ЗМІ

Денис Шмигаль підписав розпорядження про передачу костелу Святого Миколая Римо-католицькій громаді. Колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі костелу Святого Миколая Римо-католицькій громаді.

Про це повідомили кілька обізнаних з ситуацією джерел LB.ua.

Вони стверджують, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі костелу святого Миколая Римо-католицькій громаді 7 вересня.

Після пожежі члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили за безоплатне повернення костелу святого Миколая в Києві у власність римо-католицької громади в Україні.

Вогнище загоряння знаходилося між першим і другим поверхами, полум'я швидко поширилося на покрівлю будівлі / Фото: ГСЧС

Що відомо про пожежу

Увечері 3 вересня в Києві спалахнула пожежа в костелі святого Миколая. Загорілася друга (задня) частину будівлі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що хоча вогнище загоряння знаходилося між першим і другим поверхами, полум'я швидко поширилося на покрівлю будівлі. Його вдалося загасити о 22:41.

Від вогню постраждало внутрішнє оздоблення костелу святого Миколая, а також орган.

Київська влада відмовлялася передати приміщення Римсько-католицькій церкві повністю до вирішення питання про нове розташування органного залу. Приміщення костелу (станом на кінець 2009 року) – перебуває в аварійному стані.

Міністерство культури спланувало до кінця 2023 року реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики і перемістити в нього Національний будинок органної та камерної музики України.

У скільки обійдеться ремонт згорілого костелу

На відновлення пошкодженого через пожежу костелу Святого Миколая в Києві необхідно мінімум 75 мільйонів гривень.

"Зараз чекаємо висновку ДСНС. Це підстава для замовлення експертної оцінки масштабу матеріального збитку. Паралельно Нацполіцією ведеться слідство про причини загоряння", – про це повідомив міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

На відновлення пошкодженого через пожежу костелу Святого Миколая в Києві необхідно мінімум 75 мільйонів гривень / Фото: ГСЧС

Ткаченко розповів, що за попередньою оцінкою фахівців, на відновлення пам'ятника знадобиться від 75 млн грн. Кошти, які перераховують підприємці, фізичні та юридичні особи, підуть на ліквідацію наслідків пожежі всередині костелу. Залишок від зібраних коштів, виділить держава.

"Сума зборів, на щастя, змінюється щогодини. Станом на зараз на рахунок зайшли 5 млн 840 тис. гривень. І ще близько 20 млн гривень пожертвували бізнесмени. Що показує небайдужість бізнесу і українців до нашої культурної спадщини. А також і те, що в кризових ситуаціях ми об'єднуємося", – додав Ткаченко.

Три етапи реконструкції

Під час першого етапу проводитимуться термінові протиаварійні заходи, і саме на них збираються кошти.

Єдиний діючий орган в Європі через пожежу ймовірно втрачений назавжди / Фото: ГСЧС

Другий етап стосується закупівлі органу.

"Спілкуємося з виробником щодо розробки максимально релевантної заміни органу. Для того, щоб не було непорозумінь, зазначу, що його відновлення буде не з фінансування, на яке наразі збираються благодійні внески. Крім того, його розташування має бути окремо погоджено з релігійною громадою РКЦ", – повідомив міністр.

Третій етап – реставраційні роботи фасаду костелу.

Раніше ми повідомляли, що Monobank виділить 1 млн гривень на відновлення костелу святого Миколая.

Як розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пожежа почалася під час репетиції на всесвітньо відомому органі: з нього пішов дим, а потім його охопило полум'я.