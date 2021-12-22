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"Червоні" зони стануть "жовтими", але "Омікрон" вже близько: все про COVID-ситуацію в Україні

Софія Ковнір
22 грудня, 09:58
За минулу добу, 21 грудня, в нашій країні зафіксували 6363 нових випадки коронавірусу

Україні загрожує штам "Омікрон" Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу зафіксували понад 6 тисяч нових випадків коронавірусу. Водночас незабаром ще шість регіонів вийдуть з "червоної" карантинної зони, але загроза нового штаму "Омікрону" залишається.

Докладніше про COVID-ситуацію в Україні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 21 грудня, в Україні зафіксували 6363 нових випадки коронавірусу, померла – 301 особа.

В Україні за добу госпіталізували 2241 особу, летальних випадків – 301, одужали – 19 494 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 623 079 осіб, одужали – 3 376 899 осіб, а летальних випадків – 93 909.

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Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 1403;
  • Вінницька область – 251;
  • Волинська область – 376;
  • Дніпропетровська область – 170;
  • Донецька область – 362;
  • Житомирська область – 120;
  • Закарпатська область – 182;
  • Запорізька область – 392;
  • Івано-Франківська область – 158;
  • Київська область – 354;
  • Кіровоградська область – 95;
  • Луганська область – 77;
  • Львівська область – 166;
  • Миколаївська область – 219;
  • Одеська область – 154;
  • Полтавська область – 349;
  • Рівненська область – 244;
  • Сумська область – 157;
  • Тернопільська область – 130;
  • Харківська область – 213;
  • Херсонська область – 121;
  • Хмельницька область – 183;
  • Черкаська область – 309;
  • Чернівецька область – 87;
  • Чернігівська область – 91.

Карантинні зони в Україні

"Червона"

  • Волинська область,
  • Житомирська область,
  • Запорізька область,
  • Київська область,
  • Миколаївська область,
  • Сумська область,
  • Черкаська область,
  • Чернігівська область.

"Жовта"

  • Київ,
  • Дніпропетровська область,
  • Івано-Франківська область,
  • Кіровоградська область,
  • Луганська область,
  • Львівська область,
  • Полтавська область,
  • Рівненська область,
  • Тернопільська область,
  • Харківська область,
  • Херсонська область,
  • Чернівецька область,
  • Донецька область,
  • Вінницька область,
  • Хмельницька область,
  • Закарпатська область,
  • Одеська область.

В Україні побільшає "жовтих зон". Фото: колаж "Сьогодні"

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В Україні ще 6 областей виходять з "червоної зони"

21 грудня відбулося чергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За його результатами комісія вирішила встановити з 23 грудня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

Україні загрожує серйозна небезпека від "Омікрону"

В Україні новий штам коронавірусу "Омікрон" залишається серйозною потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Ганіченко розповів, що зараз в Україні спостерігається спад захворюваності на COVID-19. Але все ж таки "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року.

"В Україні зараз спостерігається спад захворюваності на COVID-19. За тиждень кількість нових випадків зменшилася на 22%, рівень госпіталізацій – на 17%, смертність – на 24%. "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року", – сказав він.

"Омікрон" в Україні. Як почувається перший хворий українець

Українець, у якого першим у країні зафіксували штам коронавірусу "Омікрон", вже отримав негативний ПЛР-тест. Ця людина вже одужала від COVID-19. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Санлікар зазначив, що хвороба у пацієнта проходила дуже легко.

"Щодо випадку "Омікрону", виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Зараз у нього вже негативний ПЛР-тест", – сказав Кузін.

Ще один випадок у Києві

У столиці "Омікрон" підтвердили у 41-річного чоловіка – він звернувся до однієї з приватних лікарень Києва. Біоматеріали пацієнта направили до Центру громадського здоров'я на секвенування, там і встановили новий штам.

Відомо, що пацієнт хворів на COVID-19 на початку цього року. Вдруге інфікувався після поїздки до ОАЕ.

Третина осіб, що перехворіли на COVID-19, не мають антитіл

В українців, які легко перехворіли на коронавірус, можуть бути відсутні антитіла. Це відбувається у третині випадків. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Як розповів Кузін, дослідження показують, що у третини тих, хто легко перехворів на коронавірус, взагалі не виявили антитіла до вірусу.

Також лікар додав, що люди, які перехворіли на COVID-19, а потім вакцинувалися – майже у 2,5 раза мають нижчий ризик знову заразитися.

Скільки ще носитимемо маски і як на це впливає "Омікрон"?

Незалежно від того, пройшла людина повний курс щеплення проти COVID-19 чи ні, маски продовжують ефективно захищати людей від вірусу. При цьому це стосується як тих, хто їх використовує, так і людей, які перебувають поруч.

Медичні маски дозволяють уникнути інфікування коронавірусною хворобою та унеможливити передачу вірусу.

Чому маски потрібно носити всім

  • Маски захищають здорових людей від інфікованих. Йдеться як про тих, хто переносить COVID-19 із вираженими симптомами, так і про безсимптомних хворих. Саме тому використання маски – це турбота не лише про себе, а й про тих, кого ненароком можна інфікувати коронавірусною хворобою.
  • Допоки в Україні не сформований колективний захист від коронавірусної хвороби, ризик інфікуватися залишається, тому маски мають носити всі без винятку.
  • Правильне використання медичної маски у поєднанні із вакцинацією максимізує захист від нових, більш небезпечних штамів COVID-19. Особливо, коли йдеться про "Омікрон", який поширюється значно швидше, ніж відомі раніше штами.

Важливо: якщо маска одягнена неправильно, тобто не прикриває ніс та рот, жодного захисту вона не дає.

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