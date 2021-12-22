"Червоні" зони стануть "жовтими", але "Омікрон" вже близько: все про COVID-ситуацію в Україні

Україні загрожує штам "Омікрон" Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні за останню добу зафіксували понад 6 тисяч нових випадків коронавірусу. Водночас незабаром ще шість регіонів вийдуть з "червоної" карантинної зони, але загроза нового штаму "Омікрону" залишається.
Докладніше про COVID-ситуацію в Україні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 21 грудня, в Україні зафіксували 6363 нових випадки коронавірусу, померла – 301 особа.
В Україні за добу госпіталізували 2241 особу, летальних випадків – 301, одужали – 19 494 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіли – 3 623 079 осіб, одужали – 3 376 899 осіб, а летальних випадків – 93 909.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 1403;
- Вінницька область – 251;
- Волинська область – 376;
- Дніпропетровська область – 170;
- Донецька область – 362;
- Житомирська область – 120;
- Закарпатська область – 182;
- Запорізька область – 392;
- Івано-Франківська область – 158;
- Київська область – 354;
- Кіровоградська область – 95;
- Луганська область – 77;
- Львівська область – 166;
- Миколаївська область – 219;
- Одеська область – 154;
- Полтавська область – 349;
- Рівненська область – 244;
- Сумська область – 157;
- Тернопільська область – 130;
- Харківська область – 213;
- Херсонська область – 121;
- Хмельницька область – 183;
- Черкаська область – 309;
- Чернівецька область – 87;
- Чернігівська область – 91.
Карантинні зони в Україні
"Червона"
- Волинська область,
- Житомирська область,
- Запорізька область,
- Київська область,
- Миколаївська область,
- Сумська область,
- Черкаська область,
- Чернігівська область.
"Жовта"
- Київ,
- Дніпропетровська область,
- Івано-Франківська область,
- Кіровоградська область,
- Луганська область,
- Львівська область,
- Полтавська область,
- Рівненська область,
- Тернопільська область,
- Харківська область,
- Херсонська область,
- Чернівецька область,
- Донецька область,
- Вінницька область,
- Хмельницька область,
- Закарпатська область,
- Одеська область.
В Україні ще 6 областей виходять з "червоної зони"
21 грудня відбулося чергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За його результатами комісія вирішила встановити з 23 грудня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.
Україні загрожує серйозна небезпека від "Омікрону"
В Україні новий штам коронавірусу "Омікрон" залишається серйозною потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.
Ганіченко розповів, що зараз в Україні спостерігається спад захворюваності на COVID-19. Але все ж таки "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року.
"В Україні зараз спостерігається спад захворюваності на COVID-19. За тиждень кількість нових випадків зменшилася на 22%, рівень госпіталізацій – на 17%, смертність – на 24%. "Омікрон" залишається потенційною загрозою початку зростання захворюваності у січні 2022 року", – сказав він.
"Омікрон" в Україні. Як почувається перший хворий українець
Українець, у якого першим у країні зафіксували штам коронавірусу "Омікрон", вже отримав негативний ПЛР-тест. Ця людина вже одужала від COVID-19. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
Санлікар зазначив, що хвороба у пацієнта проходила дуже легко.
"Щодо випадку "Омікрону", виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Зараз у нього вже негативний ПЛР-тест", – сказав Кузін.
Ще один випадок у Києві
У столиці "Омікрон" підтвердили у 41-річного чоловіка – він звернувся до однієї з приватних лікарень Києва. Біоматеріали пацієнта направили до Центру громадського здоров'я на секвенування, там і встановили новий штам.
Відомо, що пацієнт хворів на COVID-19 на початку цього року. Вдруге інфікувався після поїздки до ОАЕ.
Третина осіб, що перехворіли на COVID-19, не мають антитіл
В українців, які легко перехворіли на коронавірус, можуть бути відсутні антитіла. Це відбувається у третині випадків. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Як розповів Кузін, дослідження показують, що у третини тих, хто легко перехворів на коронавірус, взагалі не виявили антитіла до вірусу.
Також лікар додав, що люди, які перехворіли на COVID-19, а потім вакцинувалися – майже у 2,5 раза мають нижчий ризик знову заразитися.
Скільки ще носитимемо маски і як на це впливає "Омікрон"?
Незалежно від того, пройшла людина повний курс щеплення проти COVID-19 чи ні, маски продовжують ефективно захищати людей від вірусу. При цьому це стосується як тих, хто їх використовує, так і людей, які перебувають поруч.
Медичні маски дозволяють уникнути інфікування коронавірусною хворобою та унеможливити передачу вірусу.
Чому маски потрібно носити всім
- Маски захищають здорових людей від інфікованих. Йдеться як про тих, хто переносить COVID-19 із вираженими симптомами, так і про безсимптомних хворих. Саме тому використання маски – це турбота не лише про себе, а й про тих, кого ненароком можна інфікувати коронавірусною хворобою.
- Допоки в Україні не сформований колективний захист від коронавірусної хвороби, ризик інфікуватися залишається, тому маски мають носити всі без винятку.
- Правильне використання медичної маски у поєднанні із вакцинацією максимізує захист від нових, більш небезпечних штамів COVID-19. Особливо, коли йдеться про "Омікрон", який поширюється значно швидше, ніж відомі раніше штами.
Важливо: якщо маска одягнена неправильно, тобто не прикриває ніс та рот, жодного захисту вона не дає.