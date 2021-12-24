"Червоних" незабаром не залишиться. МОЗ оновило карантинні зони

Усі області України можуть перейти у "жовту зону" / Фото: Колаж: Сьогодні
У двох "червоних" областях майже з стабілізувалися COVID-показники , але регіони все одно знаходяться у "червоній зоні".
Про це свідчать дані МОЗ.
Карантинні зони
"Червона"
- Волинська;
- Запорізька.
"Жовта"
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Вінниця.
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Одеська,
- Київська,
- Житомирська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Чернігівська,
- Вінниця.
Скасування "червоної зони"
Ляшко сказав, що у Волинській та Запорізькій областях протягом 20-22 грудня спостерігається стабілізація коефіцієнта виявлення випадків зараження. Цей показник дозволяє розглянути питання про скасування "червоної зони" карантину.
"Міністерство щодня аналізує ознаки епідемічної небезпеки в регіонах, і за цими результатами спостерігаємо стабілізацію ситуації у Волинській та Запорізькій областях. Нині показники дозволяють нам вивести із червоного рівня епідемічної небезпеки ці два регіони", – зазначив Ляшко.
Міністерство охорони здоров'я ініціює засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.
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