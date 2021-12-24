"Червоних" незабаром не залишиться. МОЗ оновило карантинні зони

Усі області України можуть перейти у "жовту зону" / Фото: Колаж: Сьогодні

У двох "червоних" областях майже з стабілізувалися COVID-показники , але регіони все одно знаходяться у "червоній зоні".

Про це свідчать дані МОЗ.

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Карантинні зони

"Червона"

Волинська;

Запорізька.

"Жовта"

Дніпропетровська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Вінниця.

Чернівецька,

Донецька,

Вінницька,

Хмельницька,

Закарпатська,

Одеська,

Київська,

Житомирська,

Сумська,

Миколаївська,

Чернігівська,

Вінниця.

Скасування "червоної зони"

Ляшко сказав, що у Волинській та Запорізькій областях протягом 20-22 грудня спостерігається стабілізація коефіцієнта виявлення випадків зараження. Цей показник дозволяє розглянути питання про скасування "червоної зони" карантину.

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"Міністерство щодня аналізує ознаки епідемічної небезпеки в регіонах, і за цими результатами спостерігаємо стабілізацію ситуації у Волинській та Запорізькій областях. Нині показники дозволяють нам вивести із червоного рівня епідемічної небезпеки ці два регіони", – зазначив Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я ініціює засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.

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