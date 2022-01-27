Червоних знову більше. МОЗ оновив карантинні зони в Україні

Чергова хвиля захворювань може тривати до квітня / Фото: Колаж: Сьогодні
Станом на 27 січня в Україні дочервоної карантинної зониувійшли два регіони. Помаранчевими стали 14 областей.
Про це свідчать дані МОЗ.
Карантинні зони в Україні
Зараз до червоної зони карантину входять такі області:
- Рівненська
- Івано-Франківська
У помаранчевій карантинній зоні перебувають такі області:
- Вінницька,
- Волинська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Львівська,
- Одеська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Чернівецька.
Всі інші регіони входять до жовтої зони карантину.
Карантинні зони в Україні станом на 27 січня
В Україні за добу виявили понад 32 тисячі нових хворих на COVID-19
За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. Серед хворих дітей – 4847, медпрацівників – 797.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3016 осіб;
- летальних наслідків – 154;
- одужало – 5237 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 3 946 202 особи;
- одужали – 3 601 952 особи;
- летальних наслідків – 99738;
- проведено ПЛР-тестуваннь – 17 756 198.
Вакцинація в Україні
За добу 82 360 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 особи, другу дозу – 29 726 осіб, додаткову дозу отримали 684 особи, бустерну дозу – 23 056 осіб.
З початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 15 250 202 особи, з них отримали першу дозу – 15 250 200 осіб, отримали дві дози – 14 549 494 особи, отримали додаткову дозу – 14 921 особа, бустерну дозу – 271 119 осіб.
Загалом проведено 30 085 734 щеплення.