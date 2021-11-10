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"Червоних" стане ще більше? В яких регіонах зростає захворюваність на COVID-19

Валентина Шаповал
10 листопада, 10:58
У "жовтій зоні" карантину залишилося лише дві області

В Україні зафіксували 23 283 нових підтверджених випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

Станом на 10 листопада в Україні 16 областей перебувають у "червоній зоні" адаптивного карантину. Щодня медики фіксують дедалі більше випадків COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ.

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Хто перебуває в "червоній зоні"

  • Волинська область,
  • Дніпропетровська область,
  • Донецька область,
  • Житомирська область,
  • Івано-Франківська область,
  • Запорізька область,
  • Київська область,
  • Луганська область,
  • Львівська область,
  • Миколаївська область,
  • Одеська область,
  • Рівненська область,
  • Сумська область,
  • Херсонська область,
  • Хмельницька область,
  • Чернігівська область.

Хто перебуває в "помаранчевій зоні"

  • Вінницька область,
  • Закарпатська область,
  • Полтавська область,
  • Харківська область,
  • Черкаська область,
  • Чернівецька область.

Хто залишився у "жовтій зоні"

  • Кіровоградська область,
  • Тернопільська область.

Критичною ситуацією вважається, якщо зайнятість ліжок з киснем – понад 65%. У Тернопільській області цей показник становить 56, 8%, у Кіровоградській – 49, 9%.

Найбільше нових випадків за добу 9 листопада зафіксували у Києві (1740), Дніпропетровській області (1792), Одеській області (1572), Полтавській області (1591), Харківській області (1719).

Статистика коронавірусу в Україні

За добу 9 листопада в Україні зафіксовано 23 283 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло дітей – 1539, медпрацівників – 529.

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Минулої доби госпіталізували 5696 осіб, до того ж, зафіксували 816 летальних випадків. Одужали 16 277 осіб.

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