"Червоних" стане ще більше? В яких регіонах зростає захворюваність на COVID-19

В Україні зафіксували 23 283 нових підтверджених випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

Станом на 10 листопада в Україні 16 областей перебувають у "червоній зоні" адаптивного карантину. Щодня медики фіксують дедалі більше випадків COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ.

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Хто перебуває в "червоній зоні"

Волинська область,

Дніпропетровська область,

Донецька область,

Житомирська область,

Івано-Франківська область,

Запорізька область,

Київська область,

Луганська область,

Львівська область,

Миколаївська область,

Одеська область,

Рівненська область,

Сумська область,

Херсонська область,

Хмельницька область,

Чернігівська область.

Хто перебуває в "помаранчевій зоні"

Вінницька область,

Закарпатська область,

Полтавська область,

Харківська область,

Черкаська область,

Чернівецька область.

Хто залишився у "жовтій зоні"

Кіровоградська область,

Тернопільська область.

Критичною ситуацією вважається, якщо зайнятість ліжок з киснем – понад 65%. У Тернопільській області цей показник становить 56, 8%, у Кіровоградській – 49, 9%.

Найбільше нових випадків за добу 9 листопада зафіксували у Києві (1740), Дніпропетровській області (1792), Одеській області (1572), Полтавській області (1591), Харківській області (1719).

Статистика коронавірусу в Україні

За добу 9 листопада в Україні зафіксовано 23 283 нових підтверджених випадків COVID-19. Захворіло дітей – 1539, медпрацівників – 529.

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Минулої доби госпіталізували 5696 осіб, до того ж, зафіксували 816 летальних випадків. Одужали 16 277 осіб.

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