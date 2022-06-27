Вкрай рідкісний випадок. Ми дізналися подробиці історії українки, яка "почала перетворюватися на чоловіка"

Лікарі у Львові врятували українку від пухлини. / Фото: Колаж: Сьогодні

Стали відомі подробиці про 29-річну львівську пацієнтку, яка через хворобу почала ставати схожою на чоловіка. Деталі цієї історії сайт "Сьогодні" дізнавався у лікарні Святого Луки Першого медоб'єднання Львова.

"Спочатку вона звернулася до гінеколога, який порекомендував їй зробити УЗД. Жінка цього не зробила вчасно. У результаті, коли зробила УЗД через кілька місяців, то у неї була виявлена пухлина надниркового залози в тій ділянці, яка відповідає за гормони. Пухлина була видалена лапороскопічно, за допомогою маленького розрізу", – повідомила представник лікарні Ірина Папірник.

За її словами, пухлини такого розміру на наднирковій залозі – крайня рідкість, але, незважаючи на складність, лікарі подарували пацієнтці шанс стати мамою вдруге.

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Жінка, яку врятували лікарі. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Що було відомо про цю історію

Довгий час 29-річну Діану непокоїли гормональні зміни. Голос став грубішим, на обличчі почало рости волосся, спостерігалися сильні перепади настрою. Під час УЗД-обстеження у неї виявили пухлину.

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У Луцьку, де мешкає жінка, лікарі її проконсультували та направили до Львова. Операція тривала понад 4 години. Через великий розмір новоутворення – 15 см, що для пухлин надниркового залози рідкість – орган зберегти не вдалося. Але пухлина виявилася доброякісною. Наразі Діана проходить реабілітацію.

Медики нагадали, що не варто нехтувати призначеннями лікарів, а також необхідно щорічно проводити планові обстеження.

Раніше "Перше медичне об'єднання Львова" розповіло про лікуванні літньої журналістки та волонтера з Херсона. Її жорстоко побили окупанти, бо не хотіла віддавати український паспорт на блокпосту. Жінку довелося госпіталізувати, у неї виявили перелом хребта.