Кремль готує провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО

Окупанти планують використовувати мобілізованих для провокацій у південних регіонах/Фото: колаж: "Сьогодні"

Окупанти знову планують провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Ймовірно, до Криму вчора прибув ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1-го АК, мобілізованого на ТОТ Донецької і Луганської обл. Окупанти планують використати їх для провокацій у південних регіонах", — йдеться в повідомленні.