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Кремль готує провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО

Володимир Козир
6 березня, 21:58
Підрозділи мають вкрай низьку мотивацію

Окупанти планують використовувати мобілізованих для провокацій у південних регіонах/Фото: колаж: "Сьогодні"

Окупанти знову планують провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

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"Ймовірно, до Криму вчора прибув ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1-го АК, мобілізованого на ТОТ Донецької і Луганської обл. Окупанти планують використати їх для провокацій у південних регіонах", — йдеться в повідомленні.

За інформацією РНБО, підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, оскільки вони примусово мобілізовані.

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