Кремль готує провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО

Окупанти планують використовувати мобілізованих для провокацій у південних регіонах/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти знову планують провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО.
Про це повідомляє пресслужба РНБО.
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"Ймовірно, до Криму вчора прибув ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку 1-го АК, мобілізованого на ТОТ Донецької і Луганської обл. Окупанти планують використати їх для провокацій у південних регіонах", — йдеться в повідомленні.
За інформацією РНБО, підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, оскільки вони примусово мобілізовані.
Що ще відбувалося 6 березня
- 6 березня у Вінниці російські військові обстріляли аеродром ракетами. На кадрах відео видно кілька ударів та вогонь.
- Обстріл аеропорту у Вінниці 6 березня відбувся з південного напрямку, з акваторії Чорного моря.
- З цього приводу президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до Заходу, в якому вкотре попросив закрити нам небо ППО, переданим НАТО. Це необхідно, оскільки окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данилов.
- Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.
- В Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету. У приміщенні є кілька пошкоджень, а лікарі продовжують працювати.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.