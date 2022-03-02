Кремль хоче зробити Януковича "президентом України" – ЗМІ

РФ веде підготовку у Мінську / Фото: Колаж: Сьогодні

Експрезидент Віктор Янукович зараз перебуває у Мінську, наразі Кремль готує його до спецоперації, повідомляє українська розвідка.

Про це пише Українська правда.

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У ЗМІ зазначають, що за одним із сценаріїв його намагатимуться оголосити "президентом України" там.

Інформація вказує на можливу підготовку Кремлем будь-якої інформаційної операції чи акції щодо повернення в Україну експрезидента Януковича чи публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу.

Ситуація в Україні 2 березня: