Кремль може вийти з ініціативою про перемир’я і початок переговорів – політолог

РФ може запропонувати переговори, щойно переконається, що вичерпала свій наступальний потенціал, вважає Михайло Бесараб / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчими місяцями Кремль може ініціювати припинення вогню і спробувати втягнути Україну та Захід у виснажливий переговорний процес.

Про це пише політолог Михайло Басараб у своїй статті для Київського безпекового форуму.

Реклама

"Його предметом мало б стати закріплення за російськими військами контролю над захопленими на цей момент територіями України. Це відбудеться одразу, як тільки Москва остаточно переконається, що вичерпала свій наступальний потенціал, а також вже не може захоплювати нові українські території і ризикує зазнати контрнаступальних дій з боку Збройних сил України", – наголошує він.

І тоді, на думку політолога, Росія запропонує перемовини.

"У цей момент Путін витягне зі своєї колоди джокера – умовні "Мінські домовленості-3", – зазначає він.

Бесараб вважає, що Росії потрібне буде тимчасове перемир’я, щоб вирішити кілька власних проблем, зокрема, росіяни потребуватимуть тиші для відновлення та перегрупування сил.

"Припинивши вогонь, Кремль неминуче ініціюватиме міжнародну дискусію про пом’якшення або скасування санкцій. На жаль, у росіян є підстави сподіватися на те, що у Європі обов’язково знайдуться охочі обговорювати це питання тільки тому, що московський цар припинив активні бойові дії", – підкреслив він.

Політолог пояснює, чим загрожує Україні нове заморожування ситуації.

Реклама