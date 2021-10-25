Критична ситуація з COVID-19 у лікарнях Львова та потужний вибух у Нігерії — головні новини за ніч

У лікарнях Львова пацієнтів з COVID-19 розміщують у навчальних кімнатах та коридорах, а у Нігерії на незаконному заводі стався вибух, який забрав життя щонайменше 25 людей/Колаж: Сьогодні

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Скоро лікарям доведеться вибирати, кого рятувати. Що відбувається у COVID-лікарні Львова

У Львівській інфекційній лікарні пацієнтів розміщують у навчальних кімнатах і коридорах, оскільки місця у палатах вже немає. Серед тяжких пацієнтів з коронавірусною хворобою в Україні тільки 5% щеплених. Це переважно хворі із серйозними патологіями. Усі решта – невакциновані.

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Коронавірус в Україні не вщухає / Фото: Колаж: Сьогодні

Скелет найбільшого трицератопса продали за рекордну для Європи суму

Найбільший з коли-небудь виявлених скелетів трицератопса завдовжки вісім метрів пішов з молотка за шалені 6,6 мільйона євро.

Скелет трицератопса продали за 6,6 млн євро / Фото: REUTERS

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У США госпіталізували патріарха Варфоломія

У США в лікарню Університету Джорджа Вашингтона госпіталізували Вселенського патріарха Варфоломія. Патріарх відчув нездужання перед від'їздом на службу в Собор Святої Софії.

Патріарх Варфоломій відчув нездужання/Колаж: Сьогодні

Щонайменше 25 загиблих: у Нігерії прогримів потужний вибух на нафтопереробному заводі

У Нігерії в штаті Ріверс стався потужний вибух і пожежа на незаконному нафтопереробному заводі. Загинуло щонайменше 25 людей, у тому числі неповнолітні.

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