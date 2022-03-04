Велике угруповання окупантів накрили "Градами": Арестович про ситуацію на фронті

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Для української армії 3 березня стало непростим днем, однак у боях з окупантами була й низка успіхів. Зокрема, у Херсоні близько тисячі військовослужбовців РФ потрапили під обстріл ЗСУ.
Про це повідомив позаштатний радник керівника офісу президента України Олексій Арестович в ефірі каналу "Белсат TV".
"День був важкий, але завершуємо його оптимістично. Під Миколаєвим ганяли сьогодні їх цілий день, чекаючи, коли згрупуються. Надвечір з'їхалися під село Піски на сході області. І там наші їх накрили "Градами". У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було – близько 1000 в/с, 20 гелікоптерів, +200 машин. Залишки – скільки їх там залишилося, уточнюються", – пише Арестович.
Радник керівника Офісу президента також розповів про ситуацію у Гостомелі Київської області:
"У Гостомелі – вдруге зловили у вуличні бої, побили БМД, а потім накрили зосередження, теж "Градом". Їхні боєприпаси рвалися так, що в бомбосховищах по сусідству двері заклинило. А не ходи ти, Ваню, в Україну".
Ситуація в Україні 3 березня
- У Києві вночі було чути вибухи. Постраждалих немає, влада Києва продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури.
- Українські військові розбомбили чергову колону техніки окупантів на Сумщині, від неї залишилися лише гори обгорілого заліза.
- В Україні вбито генерал-майора російської армії, колишнього командира 7-ї дивізії ВДВ Андрія Суховецького.
- СБУ протягом вчорашнього дня затримала кількох диверсантів у різних областях України.
- Українців попереджають, що не треба співчувати російським солдатам, які кажуть, що не знали, куди вони їдуть. Фото з бомбардуваннями та обстрілами окупанти викладали у Instagram.