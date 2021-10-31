Крутити головою вже не треба. У "Дії" спростили отримання COVID-сертифікатів – інструкція

Уряд спростив отримання COVID-сертифікатів у "Дії" / Фото: Колаж: Сьогодні

В застосунку "Дія" спростили отримання COVID-сертифікатів. Тепер для цього не потрібно підтверджувати особу за допомогою Photo ID, достатньо авторизуватися через Bank ID або Mobile ID.

Про це повідомили у пресцентрі Мінцифри.

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"Тепер для цього не потрібен КЕП і Дія.Підпис, для якого треба було підтвердження особи за допомогою Photo ID. Щоб згенерувати COVID-сертифікат як на порталі, так і у застосунку Дія — достатньо буде авторизуватися через BankID чи Mobile ID", – йдеться у повідомленні.

Як отримати сертифікат у програмі?

Оновіть програму "Дія" до останньої версії в AppStore або Google Play.

Натисніть "Послуги" та виберіть "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат".

Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних із Електронної системи охорони здоров'я до "Дії".

Як створити сертифікат на сайті?

Авторизуйтесь на порталі.

У меню "Послуги" натисніть "Здоров'я", потім – "COVID19-сертифікат про вакцинацію".

Погодьте передачу даних із Електронної системи охорони здоров'я до "Дії".

Нескінченне мотання головою: як у Мережі жартують про Photo ID

Багато користувачів не могли отримати сертифікат про вакцинацію саме через Photo ID, яким потрібно було підтвердити особистість. Програма просила крутити головою у різні боки та моргати, проте, як кажуть користувачі, перевірку вони не могли пройти. І про цю систему незабаром почали жартувати у соцмережах.

Українці часто кажуть, що після кількох спроб підтвердити особу вже крутиться голова, а нескінченне мотання головою втомлює.

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Як жартують про Photo ID Скріншот

А ось ще один мем про Photo ID:

Як жартують про Photo ID Скріншот

"Придумав додаток "Безнадія". Нічим не відрізняється від "ДІї". Єдине, що на ній взагалі не можна пройти автентифікацію", – написав Руслан Горовий.

Як жартують про Photo ID Скріншот

"Протягом дня намагаюся створити цифровий підпис Дія, щоб отримати сертифікат. Мотання головою ліворуч-праворуч, кліпання очима. Думаю, що це навмисно зроблено, щоб люди, по-перше, навчилися правильно виставляти світло. По-друге, хоч якось згадували про спорт", – написала Сніжана Гусаревич.

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