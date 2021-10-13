КТ при COVID-19: коли потрібно проходити обстеження

КТ при коронавірусі. Фото: колаж "Сьогодні"

У МОЗ заявили, що відсутність змін на комп'ютерній томографії не означає відсутність захворювання COVID-19. Так, КТ рекомендують робити, якщо неможливо забезпечити ПЛР-діагностику коронавірусу і багатьох інших випадках.

Детальніше про них розповіли в Міністерстві охорони здоров'я.

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Коли слід призначати КТ?

Якщо неможливо забезпечити ПЛР-діагностику COVID-19

Якщо хворий має дихальну недостатність чи існуванням супутніх патологій

Якщо пацієнт має виражені ознаки захворювання, але ПЛР-тест виявився негативним

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, позитивний тест на коронавірус, за умови задовільного стану пацієнта, не є підставою для призначення КТ.

Зазначається, що в питанні направлення на комп'ютерну томографію лікарі повинні спиратися на загальний стан пацієнта, наявність дихальної недостатності, показник сатурації (насиченості крові киснем) і температуру тіла.

Комп'ютерна томографія. Фото: РБК

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Спочатку необхідно зробити тест

У МОЗ додали, що спочатку пацієнтові з COVID-симптомами призначають тестування. Якщо ж його неможливо зробити, а стан хворого погіршується, то призначають КТ органів грудної клітини.

До речі, повторення КТ пацієнтам з важким і середнім перебігом захворювання рекомендують робити на 21 день від початку захворювання і через півроку. Однак кожен випадок індивідуальний, тому рішення повинен приймати лікар.

Різкий стрибок COVID-19 в Україні

В Україні за останню добу виявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 578 394 осіб. За минулу добу від COVID-19 помер 471 житель України (всього – 59 523). Вилікувати вдалося 2 304 361 інфікованого (6462 – за останню добу).

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