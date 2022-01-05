Хто і де може списати гроші з вашої банківської картки: як захиститися

Не можна проводити банківські операції, коли підключені до публічної мережі. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні активізувалися шахрайські схеми в Мережі. Зловмисники перехоплюють дані банківських карток, паролі та повідомлення.
На цьому наголошують в МВС.
Українцям, щоб запобігти шахрайським схемам, радять надавати перевагу Інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею Wi-Fi
Поради від кіберполіції:
- не здійснюйте банківські операції, коли підключені до публічної мережі,
- не використовуйте мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, електронною поштою або через соцмережі: цим можуть скористатися зловмисники,
- вимкніть опцію загального доступу до файлів,
- забороніть виявлення свого девайсу іншими користувачами мережі,
- вимкніть опцію автоматичного підключення до відкритої мережі,
- використовуйте VPN у разі підключення до громадської мережі Wi-Fi
- не реєструйтеся на нових ресурсах під час використання невідомої мережі,
- якщо з'єднання переривається та відбувається перепідключення – не використовуйте таку мережу.
Жінка втратила 32 тис. гривень, оформляючи "ковідну тисячу"
У Хмельницькій області жінка намагалася отримати виплату за вакцинацію, однак втрапила в аферу. Вона надала шахраям особисту інформацію.
46-річна шепетівчанка отримала смс-повідомлення на телефон про доступні виплати за вакцинацію. Потерпіла перейшла за посиланням на фіктивний сайт та заповнила спеціальну форму, де вказала всі особисті дані. Після цього з її карткового рахунку зникло понад 32 тисячі гривень.
Раніше ми писали:
- Клієнтка ПриватБанку розповіла, як шахраї зняли всі кошти з її рахунку та навіть добралися до кредитного ліміту, хоча даних картки жінка нікому не повідомляла.
- Шахраї вигадали нову схему обману українців на сайтах купівлі-продажу, пропонуючи скористатися ніби-то новою послугою "Нової пошти".