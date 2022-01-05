Хто і де може списати гроші з вашої банківської картки: як захиститися

Не можна проводити банківські операції, коли підключені до публічної мережі. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні активізувалися шахрайські схеми в Мережі. Зловмисники перехоплюють дані банківських карток, паролі та повідомлення.

На цьому наголошують в МВС.

Реклама

Українцям, щоб запобігти шахрайським схемам, радять надавати перевагу Інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею Wi-Fi

Поради від кіберполіції:

не здійснюйте банківські операції, коли підключені до публічної мережі,

не використовуйте мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, електронною поштою або через соцмережі: цим можуть скористатися зловмисники,

вимкніть опцію загального доступу до файлів,

забороніть виявлення свого девайсу іншими користувачами мережі,

вимкніть опцію автоматичного підключення до відкритої мережі,

використовуйте VPN у разі підключення до громадської мережі Wi-Fi

не реєструйтеся на нових ресурсах під час використання невідомої мережі,

якщо з'єднання переривається та відбувається перепідключення – не використовуйте таку мережу.

Жінка втратила 32 тис. гривень, оформляючи "ковідну тисячу"

У Хмельницькій області жінка намагалася отримати виплату за вакцинацію, однак втрапила в аферу. Вона надала шахраям особисту інформацію.

46-річна шепетівчанка отримала смс-повідомлення на телефон про доступні виплати за вакцинацію. Потерпіла перейшла за посиланням на фіктивний сайт та заповнила спеціальну форму, де вказала всі особисті дані. Після цього з її карткового рахунку зникло понад 32 тисячі гривень.

Реклама

Раніше ми писали: