Хто щасливіший – українці чи казахстанці? Соціологи порівняли життя у двох країнах

Хто щасливіший – українці чи казахи / Фото: Колаж: Сьогодні

73% казахстанців вважають себе щасливими, натомість серед українців таких 47%.

Про це йдеться у соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

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Українська технологічна дослідницька компанія Gradus Research відкрила свій перший міжнародний проєкт – Gradus Kazakhstan. Він запущений разом із казахстанською компанією International Media Service (IMS).

Щастя

Чому ж казахстанці щасливіші – все тому, що щастя для наших народів складається з різних пазлів. Для українців, окрім фінансової стабільності та здоров'я рідних, це відчуття миру та безпеки плюс цікава робота та подорожі. Головна ж умова для відчуття щастя у казахстанців – наявність сім'ї та її здоров'я. Вже потім йдуть гроші та робота.

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Успіх

В українців це поняття складається з гарної роботи (58%), наявності дітей (49%) та можливості подорожувати (46%). Успіх казахстанців у іншому. На першому місці у нього діти (56%). Для успішного казахстанця дуже важливо мати багато друзів та знайомих (33%) та жити у престижному районі (25%). В українців ці показники суттєво нижчі – 20% та 14% відповідно.

Довіра

Ми довіряємо тим, кого знаємо особисто – тут показники обох країн майже ідентичні. А от рівень недовіри до тих самих знайомих відрізняється. В Україні це 21%. У Казахстані відсоток значно вищий – 28%. При цьому загальний рівень довіри у Казахстані вищий – 51%, у нас – 45%.

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Покупки онлайн

Мешканці України та Казахстану майже однаково купують і онлайн, і офлайн. Проте жителі Казахстану набагато частіше вважають за краще купувати у звичайних магазинах – 40%. Українців таких поки що лише 31%.

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