Хто такий Галантерник? Все про можливого фігуранта "справи Труханова"

Володимир Галантерник - одеський бізнесмен / Фото: Колаж: Сьогодні

Джерела "Сьогодні" в правоохоронних органах на питання про те, хто ж є одним з відомих одеситів, кому підписано підозру, не виключили, що мова йде про бізнесмена Володимира Галантерника, якого вважають тіньовим "господарем" Одеси. Він рідко показує своє обличчя громадськості та майже не дає інтерв'ю.

Сайт "Сегодня" дізнався, що відомо про бізнесмена Галантерника..

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Сім'я

Одеський мультимільйонер Володимир Галантерник живе в Лондоні. Він одружений на Наталії Зінько. Вона є відомим українським дизайнером. На початку своєї трудової діяльності Наталя працювала радником голови суду в Одесі, але потім почала випускати одяг власного бренду.

Діти

Крім цього, у Галантерника є син Іван. В Англії окремо живе і старша дочка бізнесмена – Марія (від першого шлюбу). Бізнесмен подбав прибрати з ним фото не тільки зі ЗМІ, але також з усіх офіційних джерел, тому одеського олігарха майже ніхто не знає в обличчя.

В Україні на публіці він з'явився за останні роки лише одного разу – на відкритті першого Одеського міжнародного кінофестивалю.

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Бізнес в 90-і

На початку 90-х років Галантерник прийшов до господаря магазину електротоварів з документами про заборгованість. Це була рейдерська схема захоплення майна, але вона була економічно оформлена. У той же час, за словами бізнесмена, він починав свою справу з того, що "торгував електротоварами".

Ім'я мультимільйонера фігурує з угрупованням Олександра Ангерта, на прізвисько Ангел. Ангерт і його партнери контролювали експорт-імпорт нафтопродуктів, займалася вимаганням та торгівлею зброєю. У цьому ж угрупованні був нинішній мер Одеси – Геннадій Труханов. Через Труханова Галантерник потрапив до Ангела.

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Потім було тісне співробітництво з мерами Гурвіцем і Боделаном, за часів яких бізнес-імперія в Одесі стала рости дуже швидко. А коли мером став Геннадій Труханов, Галантерник отримав Аркадію і Старосінну площу.

Ексдепутат Одеської міськради і колишній радник Михайла Саакашвілі Саша Боровик розповів, що Галантерник відповідав за розвиток бізнесу і взаємодію з владою. Боровик описав, як вирішувалися деякі земельні питання в міськраді.

"Як правило, пропозиція про передачу ділянки вносилося з голосу і його без дебатів підтримувала більшість. Далі міськрада укладала договір оренди на 50 років. А потім через ланцюжок угод об'єкт або землю приватизували", – каже ексдепутат.

В травні 2017 року в Одесі з'явилася новина про те, що вбили авторитетного бандита Олександра Ангерта.

Вплив Галантерника в Одесі

На сьогоднішній день Галантерник не розгубив свого впливу в Одесі (навіть з огляду на той факт, що він давно живе за кордоном). Він і зараз багато в чому визначає політичні та бізнес-процеси в місті. Але відносини з мером Трухановим погіршилися. За словами двох джерел Forbes, в останні два роки Труханов і Галантерник розділили частину спільних бізнесів.

Галантерник не так давно розкрив активи, підтвердивши наявність часток в ринках "Привоз", 7-ий кілометр ", торгово-розважальних центрах City Center, City Center" Котовський ", Аркадія Сіті і бутик-готель De Paris. Але до недавнього часу мультимільйонер не визнавав своїх бізнес-інтересів в Україні.

Його частка в перерахованих об'єктах становить близько 50%. Всі активи оформлені на номінальних власників або офшори.

Відпочинок одеського бізнесмена

Галантерник любить влаштовувати пишні свята в Лондоні і південному березі Франції, на яких виступають російські зірки – групи "Ленінград", "Мумій Троль", "Земфіра" та інші. У 2019 стан Галантерника оцінили в 178 млн доларів.

Обшуки в Одесі

Влітку 2020 року НАБУ також проводило численні обшуки в Одесі в справі про махінації мерії, де фігурують мер Одеси Геннадій Труханов і неофіційний "господар" Одеси Володимир Галантерник.

ЗМІ писали, що обшуки проходили у Галантерника, Труханова та його заступника Павла Вугельмана.