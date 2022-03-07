Куди не варто їхати: найнебезпечніші напрямки у Київській області

Ворог намагається дістатися до Києва / Фото: Колаж: Сьогодні
Наразі ворог концентрує всі свої сили на оточенні Києва, а також великих міст. Найбільш неспокійно у Київській області. Вже постраждали Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, окупант у такий спосіб підбирається до столиці.
Найбільш небезпечні напрямки у Київській області
- Житомирська траса
- Буча – Ірпінь – Гостомель
- Макарів
- Північ Вишгородського району.
Зазначимо, що на 12-й день війни в Україні підрозділи супротивника втрачають наступальний потенціал.
12-й день війни в Україні
- Під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь.
- Росія вербує сирійців, які вміють вести бойові дії у міських умовах, щоб вони воювали проти України. Їм пропонують 200-300 доларів за 6 місяців перебування на території України.
- Ворог завдав повітряного удару по Житомирській області. Внаслідок цього було зруйновано кілька будівель, зокрема школа.
- Ворог із моря завдав ракетного удару по населеному пункту Тузли Одеської області.
- З початку війни Російської Федерації проти України агресор випустив у нашій країні близько 600 ракет. Однак, попри це, система ППО України все ще залишається ефективною.
- Українські захисники звільнили Чугуїв від окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, ворог готується штурмувати Київ.
- Кадировці під Запоріжжям розстріляли листонош "Укрпошти" і переїхали танком їхнє авто. Забрати тіла загиблих Україні не дають.