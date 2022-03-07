Куди не варто їхати: найнебезпечніші напрямки у Київській області

Ворог намагається дістатися до Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі ворог концентрує всі свої сили на оточенні Києва, а також великих міст. Найбільш неспокійно у Київській області. Вже постраждали Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель, окупант у такий спосіб підбирається до столиці.

Найбільш небезпечні напрямки у Київській області

Житомирська траса

Буча – Ірпінь – Гостомель

Макарів

Північ Вишгородського району.

Зазначимо, що на 12-й день війни в Україні підрозділи супротивника втрачають наступальний потенціал.

12-й день війни в Україні