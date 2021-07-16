Кулаком в обличчя. У Раді побилися депутати (відео)

Депутати Вадим Івченко і Микола Сольський швидко розійшлися – поки невідомо, через що стався конфлікт

У Верховній Раді 16 липня знову сталася бійка депутатів. Цього разу учасниками бійки стали – нардепи Вадим Івченко ("Батьківщина") і Микола Сольський ("Слуга народу").



Як повідомляє РБК-Україна, нардепи стояли і розмовляли, після чого був зроблений хльосткий удар. Вадим Івченко вдарив кулаком в обличчя представника партії "Слуга народу".





Депутати швидко розійшлися – поки невідомо, через що стався конфлікт. Між ними стали нардепи для запобігання загостренню конфлікту.

Раніше ми писали, що в їдальні Ради побилися "слуги народу" – Микола Тищенко зчепився з Олександром Куницьким. Причиною нападу Куницький називає свої викривальні матеріали щодо схем поборів з моряків.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше нардеп Нестор Шуфрич висміяв Тищенка в Раді. Він пояснив, чому осадив "слугу народу", а наприкінці виступу з парламентської трибуни красиво послав Тищенка угорською мовою.