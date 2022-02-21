Кулеба: Байден та Путін можуть домовитися щодо України

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Брюсселі про очікування від можливого саміту президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна, пише УНІАН.

За його словами, він провів розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який розповів йому про ініціативу провести саміт між президентом Байденом та президентом Путіним.

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"Ми вітаємо цю ініціативу. Ми віримо, що варто використати кожне зусилля, спрямоване на дипломатичне рішення", – сказав Кулеба.

Кулеба розповів, що держсекретар запевнив його у тому, що під час можливої зустрічі Байдена та Путіна "жодні рішення не прийматимуться за спиною України".

Також він висловив сподівання, що обидва президенти вийдуть із кімнати (переговорів) з домовленістю про те, що Росія виводить свої сили з України.

Міністр зазначив, що це буде чітке свідчення, що Росія готова до деескалації.

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Переговори президентів

У неділю, 20 лютого, французький лідер провів кілька телефонних переговорівчерез ситуацію в Україні. За останню добу він говорив із президентом РФ Володимиром Путіним (двічі), із президентом України Володимиром Зеленським, із президентом США Джо Байденом, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Крім того, Емманюель Макрон запропонував провести саміт між президентами Росії та США. Путін та Байден погодилися на це.

Прем'єр-міністр Великої Британії вважає, що переговори президента Росії Володимира Путіна з французьким лідером Макроном дають надію, що РФ готова до пошуку дипломатичного вирішення ситуації.

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Питання щодо Донбасу залишається невирішеним