Кулебі вдалося вмовити затяту країну-противницю на відключення Росії від SWIFT

Дмитро Кулеба провів успішні перемовини з Італією / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після переговорів із італійським колегою Луїджі Ді Майо сказав, що у Римі є згода на підтримку рішення про заборону Росії на SWIFT.

Про це він написав на своїй сторінці Twitter.

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"Повна солідарність із Україною. Мій колега запевнив мене, що Італія підтримає заборону Росії на SWIFT", – сказав Дмитро Кулеба.

Раніше президент США Джозеф Байден заявив, що запровадив санкції проти банківської системи РФ, назвавши цей крок болючішим, ніж відключення від SWIFT. Проте він не виключив, що такий поворот подій можливий і надалі.

А ось у Європі чітких сигналів із цього питання немає. ЗМІ пишуть, що країни ЄС не можуть домовитися щодо заборони на SWIFT через мільярдні борги Росії по кредитах, які можуть залишитися непогашеними. Зокрема, на таке рішення не погоджувалися Німеччина та Італія.

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Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський активно закликає країни Заходу робити рішучіші кроки щодо запровадження санкцій проти Москви. Серед них йдеться і про SWIFT.