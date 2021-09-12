"Купатися не хочете?". Море в Одесі окупували медузи (відео)

До Одеси припливає все більше медуз / Колаж "Сьогодні"

Чорне море в районі Одеси заполонили зграї медуз, які заважають відпочиваючим насолодитися останніми по-літньому теплими осінніми днями.

Про нашестя медуз повідомляє телеграм-канал XyDessa , публікуючи відео відпочиваючих.

"Це – навала медуз, Одеса, мис Великий фонтан. Хтось хоче скупатися", – задається питанням пляжники, знімаючи бірюзове море, яке буквально кишить медузами.

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Раніше лікар-дерматовенеролог вищої категорії з 20-річним досвідом роботи Роман Артюхов розповів "Сьогодні", що в морях України водяться в основному аурелії, яких бачив кожен, хто відпочивав на морі. Їх отрута хоч і не смертельна, але опік від медузи цього виду може бути досить сильним, особливо для дітей. Медузи-корнероти рідше зустрічаються на пляжах, але їх отрута призводить до тяжких отруєнь .

Також ми писали, що на популярному українському курорті Кирилівка посилено боролися з морськими мешканцями, яких викидало на берег, – місцеві жителі витягали медуз з води за допомогою рибальських сіток, як рибу, а потім вивозили їх подалі на тачках.

Через зміни клімату на всій планеті медуз стали помічати навіть в Дніпрі.