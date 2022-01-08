Кутя та колядки від пінгвінів: як українські полярники зустріли Різдво

На всю команду полярників чекав святковий різдвяний обід. Колаж "Сьогодні"

Українські зимівники на антарктичній станції "Академік Вернадський", учасники 26-ї Української антарктичної експедиції, відзначили Різдво з кутею та іншими традиційними стравами.

Про це розповідає Національний антарктичний центр у Фейсбуці.

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Полярникам "колядували" пінгвіни

На Святвечір усі полярники зібралися за святковим столом.

"Кухар Артем Ігнатенко з помічниками приготував кутю та інші традиційні страви, щоб якнайбільше відтворити домашню атмосферу, за якою вже так скучили наші полярники", – розповіли в центрі.

Крім того, на всю команду полярників чекав святковий різдвяний обід та "колядники".

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"Їхню роль на станції виконують пінгвіни, яких на нашому острові кілька тисяч, і всі вони постійно кричать. Тому на Різдво полярники жартують, що колядки їм співають пінгвіни", – зазначили в Антарктичному центрі.

На станції є й каплиця – святого Володимира. Проте через рекордні нинішні триметрові кучугури снігу вхід у каплицю зараз засипаний кучугурами.

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