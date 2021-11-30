Латвія запросила військових США через загрозу РФ, а в Україну завезли небезпечні кабачки — головні новини за ніч

Латвія хоче постійної присутності військ США на своїй території, а в Україну на продаж привезли небезпечні кабачки/Колаж: Сьогодні
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Зеленський звільнив начальника департаменту контррозвідки СБУ
На тлі заяви нібито про держпереворот, що готується в країні, ввечері 29 листопада президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України. Глава держави звільнив начальника департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака.
Латвія запросила до себе війська США – яку зброю попросили захопити
Латвія звернулася до США з проханням про постійну військову присутність на своїй території для стримування Російської Федерації. Країна хоче зміцнити оборону за допомогою ракет Patriot.
У Києві охоронець магазину запідозрив жінку у крадіжці: все закінчилося бійкою
У Києві в супермаркеті на бульварі Академіка Вернадського, 16 побилися охоронець та покупець. Чоловік запідозрив жінку в крадіжці і зупинив її. Він заявив, що крадене у рукаві її куртки. Жінка показала рукав, але там нічого не було. Тоді охоронець почав хапати її за рюкзак.
Можуть продаватися на ринках: в Україну завезли 16 тонн кабачків з нітратами
В Україну з Туреччини доставили дві партії свіжих кабачків з підвищеним рівнем нітратів. 15,9 тонни овочів надійшли до Одеси. Вони можуть продаватися на прилавках ринків.