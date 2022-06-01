Літо розпочинається з дощів. Погода в Україні на 1 червня (карта)

В Україні йтиме дощ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у середу, 1 червня, буде вологою. Попри це в країні буде справжня літня температура.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні дощ прогнозують у Волинській, Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-східний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 22 до 25 градусів тепла. На сході прогнозують +28...+31 градус.

У північних регіонах – 23-28 градусів тепла. На півдні очікується 25-31 градус вище нуля.

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У Києві прогнозують хмарну погоду, 24-26 градусів тепла, а у Сімферополі буде сухо – +28…+30 градусів.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини за зміни погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

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У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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