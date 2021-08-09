Ліз цілуватися і схиляв до інтиму. Зірку фільму "В бій ідуть одні старики" звинувачують у домаганнях

Зазначається, що 75-річний актор робить подібні речі вже протягом 20 років і працює практично за однією схемою

Знаменитий актор Володимир Талашко, на фото праворуч - кадр з фільму "В бій ідуть одні старики". Фото: колаж "Сьогодні"

Легенду радянського і українського кіно, зірку фільму "В бій ідуть одні старики", 75-річного Володимира Талашко звинуватили у сексуальних домаганнях до абітурієнток і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де актор є викладачем і професором.

Кінокритик і сценарист Богдан Панкрухін (псевдонім Богдан Ірвін) зібрав історії дівчат, які нібито стали жертвами Талашко. Повну статтю з історіями він розмістив у себе в Facebook.

За словами дівчат, Талашко під різними приводами запрошував до себе додому, де пропонував випити, а потім починав фотографувати їх голих, приводив в спальню і приставав, схиляв до інтиму.

Володимир Талашко у фільмі "В бій ідуть одні старики". Фото: кадр з фільму

Домагався під приводом фотосесії

Одну з історій Панкрухіну розповіла Юлія Бірзул, якій на момент зустрічі з Володимиром Талашко було 15 років. Вона приїхала до Києва, щоб підготуватися до творчого відбору. Талашко був знайомим керівника театру, в якому Юлія займалася з дитинства, і пообіцяв послухати і скорегувати її програму. У квартирі актора на вулиці Ярославів Вал він почав домагатися її під приводом фотосесії.

"Він запропонував мене пофотографувати, сказав, що це його хобі, що він всіх фотографує. Тут і почалося це: "А ось тут приспустити, а тут зніміть". Він мене роздів по пояс, а потім почав до мене приставати. Я була просто в шоці, не знала, що мені взагалі робити і як втекти з цієї квартири. У Києві я була вперше, не розуміла, де я, мобільного телефону у мене не було, був лише квиток додому на вечір. За цими думками я не зрозуміла, як ми опинилися в спальні. Я вже лежала в ліжку, а він мене цілував", – згадує дівчина.

Внаслідок Юлія прикинулася хворою, і це допомогло їй уникнути насильства.

"Уже приїхав на іспити, я боялася проходити повз кіосків з пресою. Скрізь мені ввижалися мої голі фото. А потім я побачила Талашко в інституті. Я провалила іспит. Я не могла там бути. У мене було відчуття, що Талашко всім про мене розповів , що всі знають про те, що трапилося, і вважають мене повією", – розповіла дівчина.

Запросив додому на репетицію

Друга жертва домагань викладача – актриса Вікторія Мушти. Вона зіткнулася з домаганнями у 18 років, коли надходила на дикторський факультет. Талашко під приводом репетиції запросив дівчину в свою квартиру, після чого почав фотографувати і приставати.

"Він почав гладити мене руками, притискати до себе. Мені було неприємно. Але відстоювати свої кордони я тоді не вміла і стрес блокував якесь раціональне мислення. Він поліз цілуватися. Це стало останньою краплею. Я почала вириватися, сказала, що мені терміново потрібно їхати, скоро закривається гуртожиток. Він спробував заспокоїти, запропонував постелити у сусідній кімнаті, щоб я пізно не їхала. Я сказала, що точно не залишуся, викликала таксі і швидко пішла. Я відчувала жахливий сором за те, що сіла до нього в машину і не зупинила цього раніше", – розповіла вона.

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Українська режиссерка Ірина Цілик, лауреат американського кінофестивалю "Санденс" (2020) за кращу режисерську роботу за документальну стрічку "Земля блакитна, ніби апельсин", в коментарі до посту підтримала дівчат, які зважилися розповісти про це.

Що відомо про Володимира Талашко

Володимир Талашко – радянський і український актор. Організатор Фонду Леоніда Бикова і фестивалю "Старі фільми про головне". Народний артист України.

У картину "У бій ідуть тільки "старики" потрапив завдяки випадку. Леонід Биков переглядав робочий матеріал до фільму "Як гартувалася сталь", де Талашко грав червоноармійця Окунєва, і помітив його.

У 1970-1980-х роках активно знімався в кінофільмах студії імені О. Довженка. Зараз знімається переважно в якості ведучого дитячих програм телеканалу "Радість моя". Також був ведучим програм "Будемо жити" і "Польова пошта пам'яті" на українському телебаченні. Також входить до складу журі міжнародного фестивалю "Пісенний спас".

Раніше ми повідомляли, що відомого актора звинуватили у сексуальних домаганнях. Дівчині, яка заявила на нього, не вірять.

Також нагадаємо, Олена Проклова звинуватила відомого актора у харасменті.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: