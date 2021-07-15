Держоргани не зможуть вимагати паперові документи. Прийнято законопроєкт щодо режиму "без паперів"

Нардепи прийняли законопроєкт – державні органи не зможуть вимагати від українців паперові документи для надання послуг

Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5495 щодо режиму "без паперів" в цілому, який допоможе значно прискорити процес цифровізації України. Це впровадження сучасних цифрових технологій в різні сфери життя і виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Відзначають, що якщо раніше могли оцифрувати до 15 послуг за півроку, то тепер їхня кількість збільшиться до декількох десятків.

Для того, щоб ефективно впровадити законопроєкт, працюють в чотирьох основних напрямках:

Цифрове законодавство. Для переведення будь-якого держсервісу в онлайн треба внести значні зміни в документи.

Для переведення будь-якого держсервісу в онлайн треба внести значні зміни в документи. Цифрові документи . З 23 серпня цифровий паспорт в "Дії" прийматимуть в усіх установах України. Зараз в додатку доступні вже дев'ять документів.

. З 23 серпня цифровий паспорт в "Дії" прийматимуть в усіх установах України. Зараз в додатку доступні вже дев'ять документів. Електронний документообіг. Щоб цифрові документи належним чином працювали, потрібна надійна система електронного документообігу. Вона повинна відповідати ЄС ASIC і єдиному стандарту для бізнесу і влади. Підписати заяву на навчання дитини в школі або на відпустку, укласти договір між бізнес-партнерами – все можна буде зробити на одному порталі.

Щоб цифрові документи належним чином працювали, потрібна надійна система електронного документообігу. Вона повинна відповідати ЄС ASIC і єдиному стандарту для бізнесу і влади. Підписати заяву на навчання дитини в школі або на відпустку, укласти договір між бізнес-партнерами – все можна буде зробити на одному порталі. Е-послуги для всіх життєвих ситуацій. Уже оцифрували понад 70 онлайн-послуг для українців. Серед них: реєстрація бізнесу, оформлення допомоги з безробіття тощо. З режимом "без паперу" перелік держпослуг істотно збільшиться.

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Тепер населення і бізнес зможуть швидко отримувати публічні послуги онлайн.

"Для надання послуг використовуватимуть електронну ідентифікацію фізичної особи. Держоргани не зможуть вимагати від людини інформацію, яка вже є про неї в реєстрах. Наприклад, ЗАГС не може вимагати у вас свідоцтво про шлюб, оскільки ці дані є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян", – додають в Мінцифрі.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що таке електронний цифровий підпис, як його отримати і для чого він потрібний.

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