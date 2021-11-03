Локдаун на порозі? МОЗ оновив карантинні зони

Посилення карантину в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 3 жовтня у "жовтій зоні" карантину залишилися лише дві області Україн. У "червоній" перебувають 15 областей та Київ, а в "помаранчевій" – сім.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Які області входять до "червоної зони"

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Рівненська

Сумська

Херсонська

Хмельницька

Чернігівська

З 1 листопада до "червоної зони" долучено також Київ.

Які області входять до "помаранчевої зони"

Вінницька

Волинська

Полтавська

Тернопільська

Харківська

Черкаська

Чернівецька

Які області входять до "жовтої зони"

Кіровоградська

Закарпатська

Коронавірус в Україні зростає. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 2 листопада, в Україні зафіксували 23 393 нових випадків COVID-19, а за останній тиждень – понад 150 тисяч.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 979 086 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 720 жителів України (всього – 69 447). Вилікувати вдалося 2 466 674 інфікованих (11 937 – за останню добу).