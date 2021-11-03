Локдаун на порозі? МОЗ оновив карантинні зони

Посилення карантину в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Станом на 3 жовтня у "жовтій зоні" карантину залишилися лише дві області Україн. У "червоній" перебувають 15 областей та Київ, а в "помаранчевій" – сім.
Про це свідчать дані МОЗ.
Які області входять до "червоної зони"
- Дніпропетровська
- Донецька
- Житомирська
- Запорізька
- Івано-Франківська
- Київська
- Луганська
- Львівська
- Миколаївська
- Одеська
- Рівненська
- Сумська
- Херсонська
- Хмельницька
- Чернігівська
З 1 листопада до "червоної зони" долучено також Київ.
Які області входять до "помаранчевої зони"
- Вінницька
- Волинська
- Полтавська
- Тернопільська
- Харківська
- Черкаська
- Чернівецька
Які області входять до "жовтої зони"
- Кіровоградська
- Закарпатська
Коронавірус в Україні зростає. Фото: колаж "Сьогодні"
Статистика коронавірусу на сьогодні
Минулої доби, 2 листопада, в Україні зафіксували 23 393 нових випадків COVID-19, а за останній тиждень – понад 150 тисяч.
Усього інфекцію підтвердили у 2 979 086 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 720 жителів України (всього – 69 447). Вилікувати вдалося 2 466 674 інфікованих (11 937 – за останню добу).
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