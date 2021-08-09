Лукашенко нахабно звинуватив Зеленського

Білоруський диктатор не вперше звинувачує Україну в організації протестів у Білорусі

Лукашенко звинуватив Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко звинуватив українську владу в підготовці "бойовиків", яких нібито перекидають на територію Білорусі.

Про це він заявив на пресконференції.

Він додав, що білорусько-українські політичні відносини знаходяться "у найнижчій точці".

"Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди?" – сказав Лукашенко.

Як він сказав, зброя в Білорусь нібито надходить в основному з України, у зв'язку з чим Мінськ був змушений "намертво" закрити кордон, хоча зробити це важко.

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Білоруський диктатор не вперше звинуватив Україну у "розпалюванні заворушень" у Білорусі. 16 серпня минулого року, у розпал протестів проти фальсифікації виборів режимом, на провладному мітингу, на який в Мінськ звезли бюджетників, Олександр Лукашенко звинуватив Україну, Литву, Латвію і Польщу в тому, що вони "наказують" Білорусі провести нові вибори.

Раніше ми повідомляли, що Білорусь таки закрила кордон з Україною – це пов'язано з розпорядженням самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка через нібито "контрабанду зброї" з української території. Обмеження на кордоні підтвердили у Держприкордонслужбі України.

Також нагадаємо, на початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: