Ляшко побажав Зеленському успіхів на зустрічі з Байденом

Олег Ляшко висловив підтримку Володимиру Зеленському перед зустріччю з Байденом / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що хоча він і відносить себе до опонентів президента Володимира Зеленського, але бажає йому успіхів на зустрічі з главою США Джо Байденом, оскільки від неї багато в чому залежить майбутнє України.

Про це він написав у Facebook ввечері в середу.

"Від зустрічі президента Зеленського з президентом Байденом багато в чому залежить майбутнє нашої держави. Хоч я і є політичним опонентом пана Зеленського, але Україна у нас одна. Тому я щиро бажаю йому успіхів на цій дуже важливій зустрічі", – зазначив Ляшко.

Він також побажав Зеленському в розмові з Байденом "відстоювати виключно національні інтереси України".

Зустріч Зеленського і Байдена

Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена почалася о 21:00 за Києвом 1 вересня у Білому домі.

Байден насамперед заявив про прихильність США суверенітету України на тлі загрози з боку Росії і зазначив, що хотів би відвідати Україну ще раз.

А Зеленський подякував главі Білого дому за надання 2 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 і військової допомоги в розмірі 60 млн доларів. Крім того, Байдену передали список з близько 450 полонених українців, яких незаконно утримують на окупованих територіях Донбасу, Криму і в Росії.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська 31 серпня прибули в США з офіційним візитом.

Нагадаємо, після першого дня у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський заявив, що візит української делегації до Сполучених Штатів Америки проходить надзвичайно результативно.